Primetime-Check

Wie erfolgreich war die neue Serie «Wendehammer» im ZDF? Punktete die finale Folge von «Über Geld spricht man doch!»?

Das Hinrundenspiel der Bundesliga-Relegation sicherte Sat.1 4,59 und 5,39 Millionen Zuschauer, die Fernsehstation holte 1,32 und 1,59 Millionen junge Menschen. Die Marktanteile beliefen sich auf 19,1 und 23,2 Prozent. Der zweite Platz ging an, die Wiederholung brachte 4,57 Millionen Zuschauer sowie 17,1 Prozent bei allen und schlechte 4,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.undhatten 1,96 und 1,89 Millionen Zuschauer, die Marktanteile bewegten sich bei 7,7 und 8,9 Prozent. Bei den jungen Leuten wurden 2,7 und 5,1 Prozent gemessen.brachte dem ZDF 1,98 und 1,93 Millionen Zuschauer, die Marktanteile beliefen sich auf maue 7,5 und 7,1 Prozent. Etwas enttäuschend lief es bei den 14- bis 49-Jährigen, da nur 3,0 und 3,4 Prozent möglich waren. Bei RTL verbuchte1,00 Millionen Zuschauer und sorgte mit 0,43 Millionen Umworbenen für 8,3 Prozent. Im Vorfeld war ein 45-minütigesüber die Rückkehr von Eintracht Frankfurt programmiert, das 1,50 Millionen verfolgten. Moderatorin Ulrike von der Groeben erreichte einen Zielgruppenanteil von 10,4 Prozent.Bei ProSieben wollten 1,84 Millionen Zuschauersehen, das Halbfinale interessierte 1,04 Millionen junge Menschen. In der Zielgruppe bekam man 16,7 Prozent zugesprochen. Die Kabel-Eins-Dokuinteressierte 0,70 Millionen Zuschauer, danach verfolgten 0,42 Millionen Zuseher. Die beiden Formate schnitten mit 5,0 und 3,7 Prozent in der Zielgruppe halbwegs passabel ab.Eine alte-Ausgabe brachte 0,62 Millionen Zuschauer zu RTLZWEI , die Fernsehstation sicherte sich 4,1 Prozent in der Zielgruppe. Die Spielfilme «The Great Wall» ► undverbuchten 1,25 und 0,54 Millionen VOX-Zuschauer, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 6,0 und 4,5 Prozent ausgewertet.