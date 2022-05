Steffen Hallaschka geht mit «stern TV» unter

Quotennews

Die zahlreichen Specials von «stern TV» laufen sonst besser. Bereits die Rückkehr des UEFA Europa League-Siegers holte nur maue Werte.

Inzwischen ist die Marke «stern TV» bis zu vier Mal pro Woche im RTL-Programm vertreten. Am Donnerstag setzte der Fernsehsender aus Köln auf. In der mehr als mehrstündigen Fernsehsendung begrüßte Moderator Steffen Hallaschka Experten, die schildern, in welchen Bereichen die Inflation besonders ansteigt.Lediglich 1,00 Millionen Zuschauer verfolgten die Sendung, die um 21.00 Uhr startete und sich bis 00.20 Uhr erstreckte. Das Format mit Gesprächen mit Köchen, Kellnern und Influencern erreichte einen Marktanteil von nur 5,1 Prozent. Bei den Umworbenen sicherte sich RTL 0,43 Millionen Zuschauer, sodass man auf maue 8,3 Prozent Marktanteil kam. Mitholte die Fernsehstation um 22.50 Uhr 0,87 Millionen Zuschauer und verbuchte 5,0 Prozent. 0,35 Millionen junge Zuschauer bescherten schlechte 7,8 Prozent.Das Team hat am Mittwoch die UEFA Europa League gewonnen, einerreichte um 20.15 Uhr 1,50 Millionen Zuschauer. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern erbeutete die Übertragung vom Römer 0,67 Millionen, der Marktanteil belief sich auf enttäuschende 10,4 Prozent.