VOD-Charts

Einige Überraschungen halten die VOD-Charts in dieser Woche parat. Beispielsweise ist der Netflix-Hit «Bridgerton» aus den Top10 gefallen.

Eigentlich sollte das Wetter keinen Einfluss auf die in den Top10 vertretenen Streamingtitel haben, schlechtes oder gutes Wetter beeinflusst höchstens die Höhe der Abrufzahlen. Doch in dieser Woche passt der Spitzenreiter sehr gut zu einem Anfang der Woche zu beobachtenden Wetterphänomen, denn es war Vollmond, und dazu gab es auch eine Mondfinsternis. Somit standen, im übertragenen Sinne, die Himmelskörper ausgezeichnet für die Disney+-Serie. Beginnen wollen wir an dieser Stelle mit, die Netflix-Serie brachte es auf 2,02 Millionen Klicks und sicherte sich somit Platz zehn.Ebenfalls bei Netflix sowie bei RTL+ abrufbar ist die Anime-Serie, die auf dem neunten Platz landet. Laut den Marktforschern von Goldmedia erreichte die Reihe zwischen dem 13. und 19. Mai eine Bruttoreichweite von 2,11 Millionen. Auch Platz acht stammt aus dem Hause Netflix:darf sich über 2,34 Millionen Abrufe und Rang acht freuen. Wir bleiben bei Netflix, bewegen uns aber in Richtung Kolumbien. Von dort stammt die Serie, die mittlerweile für eine zweite Runde verlängert wurde. «Pálpito», wie sie im Original heißt, verbuchte 2,42 Millionen Views.Der Krimi-Serienklassikerfolgt auf dem sechsten Platz. In der 20. Kalenderwoche brachte es die seit zwei Jahren eingestellte Serie auf 2,73 Millionen Aufrufe. Die Top5 beginnt mit der kanadischen Serie, die mit 2,79 Millionen Klicks knapp hinter der Miniserie von 2021landet. Der die amerikanisch-japanische Horror-Action-Serie markierte eine Reichweite von 2,81 Millionen. Damit landet das Format auf Platz drei, denn auch die schwarzhumorige Thriller-Serieschaffte ebenso viele Aufrufe. Durchaus überraschend, dass gleich zwei längst gestartete Miniserien noch einmal ein Hoch feiern dürfen.Nicht minder überraschend ist der zweite Platz. Der geht in dieser Woche an. Die Serie, vor allem deren anfänglichen Staffeln mit Hauptdarsteller Charlie Sheen weniger gut gealtert sind, erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit und ließ in den vergangenen sieben Tagen deutlich die Drei-Millionen-Marke hinter sich. Die Sitcom verzeichnete 3,68 Millionen Abrufe. Wie angesprochen standen die Vorzeichen für einen-Sieg außerordentlich günstig. Mit einer Bruttoreichweite von 4,02 Millionen sicherte sich die Disney+-Reihe überlegen den Wochensieg.