RTLZWEI ist «Star Wars» bei ProSieben auf den Fersen

Quotennews

«Der letzte Tempelritter» überzeugte gestern knapp eine Million Filmfans und musste sich so nur knapp hinter dem Filmprogramm bei ProSieben einreihen.



Für ProSieben war die Wahl des Filmsgestern ein recht sicheres Brett. Es schalteten 1,18 Millionen Fernsehende ein, mit guten 4,8 Prozent Marktanteil riss man jedoch keine Bäume aus. Zudem fanden 0,43 Millionen Jüngere auf den Sender, was in einer passablen Quote von 7,6 Prozent resultierte. Der Actionthrillerfiel mit 0,48 Millionen Interessenten auf solide 3,9 Prozent zurück. Die 0,19 Millionen Umworbenen blieben bei mageren 5,6 Prozent hängen.RTLZWEI stellte mit dem Fantasyfilmeine ernstzunehmende Konkurrenz dar. Insgesamt waren 0,96 Millionen Zuschauer mit von der Partie, was einen starken Marktanteil von 3,8 Prozent zur Folge hatte. Die 0,33 Millionen Werberelevanten sicherten sich außerdem hohe 5,9 Prozent Marktanteil. Es folgte der Actionthrillermit 0,56 Millionen Filmfans und weiterhin überzeugenden 3,2 Prozent. Bei den 0,17 Millionen 14- bis 49-Jährigen standen akzeptable 3,6 Prozent auf dem Papier.Zuletzt hatte VOX freitags hintereinander gleich zwei neue Ableger von «Goodbye Deutschland» gesendet. Gestern blieb jedoch nur noch eine wiederholte Folge der Dokusoapübrig. Diese konnte nicht mit dem Niveau der neuen Ausgaben mithalten und lag so mit 0,77 Millionen Neugierigen bei mauen 3,0 Prozent. Etwas besser sah es bei den 0,36 Millionen Umworbenen aus, welche bei einer passablen Sehbeteiligung von 6,4 Prozent landeten.