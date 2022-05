Es wird wieder geliefert

Quotennews

Mit einem frischen Konzept der Koch-Show versuchten sich Tim Mälzer und Steffen Henssler schon im letzten Jahr. Jetzt ist «Mälzer & Henssler liefern ab!» wieder da!

Vor etwas mehr als einem halben Jahr schickten VOX die ersten beiden Episodenüber den Äther und scheinbar lieferten die beiden TV-Kochs zufriedenstellend ab. Aus sich der Quote wusste vor allem der Auftakt am 19. September 2021 zu gefallen. Mit 1,52 Millionen Zuschauern lag die Show deutlich über dem Senderschnitt und vor allem die 0,76 Millionen aus der Zielgruppe definierten Zuschauern dürften begeistert haben. Sah demnach der Marktanteil insgesamt mit 6,1 Prozent noch leicht bieder aus, so überzeugten die 11,1 Prozent am Zielgruppen-Markt völlig. Dann nahm sich VOX jedoch ganze fünf Wochen Pause, bis es Folge zwei zu sehen gab und offenkundig verflog das Interesse etwas. Am 24. Oktober 2021 wollten weniger gute 1,24 Millionen und 0,66 Millionen Zuschauer «Mälzer & Henssler» folgen, die Marktanteile sanken auf 4,7 Prozent gesamt und entsprechend 9,3 junge Prozent.Genau zwischen diesen beiden Leistungen zeigte sich gestern die VOX-Show mit der ersten Folge im neuen Jahr. Es sollten sich 1,43 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ermitteln lassen, der Marktanteil lag damit fast bei dem Niveau des Vorjahres-Auftakts bei 6,0 Prozent. Ebenfalls haarscharf an der Vorjahresleistung schrammte die Zielgruppe vorbei. Mit 0,65 Millionen Umworbenen schauten zwar weniger also bei der letzten Folge im Oktober 2021 zu, der Marktanteil zeigte jedoch mit 11,0 Prozent beinahe so viel an, wie zum Auftakt im letzten Jahr.Im Anschluss an die Primetime lief das Magazinab 23:30 Uhr vor noch guten 0,72 Millionen Zuschauern. Davon ließen sich ordentliche 0,24 Millionen Zielgruppen-Zuschauer definieren, wodurch sich ein entsprechender Marktanteil von 9,0 Prozent ergab. Insgesamt landete das späte Programm bei einem Marktanteil von 7,0 Prozent.