Lukas Kilian ist «Ninja Warrior Germany»-Allstar

Quotennews

In einem packenden Finale gegen Sladjan Djulabic setzte sich "Clucky Luke" Lukas Kilian durch und gewinnt 50.000 Euro.

Respekt vor dieser Leistung! In der letzten «Allstars»-Ausgabe von «Ninja Warrior Germany» zeigten die Athleten, allen voran Lukas Kilian, nicht nur erneut wahnsinnige Leistungen, die Zuschauer kamen auch wieder zum Format zurück. Genau genommen lief es nämlich für nur maximal zwei Ausgabenin diesem Jahr ordentlich. Folge eins und zwei holten aus Sicht der Quote gute 6,2 und dann schon dünne 5,1 Prozent. In Woche drei hielt die Show nochmal 5,0 Prozent, ehe es unter diese Marke und damit direkt in Richtung der zuletzt erreichten 1,26 Millionen Zuschauer ging. Zudem fiel die Zielgruppe in diesem Zeitraum von 0,71 auf bedenkliche 0,45 Millionen Umworbene, wenn auch zuletzt der Marktanteil mit 7,2 Prozent wohl noch in irgendeiner Weise passte. Das Finale sollte jedoch wieder zu einem größeren Sprung Anlauf nehmen.Schon im letzten Jahr konnten die Folgen während der Staffel mit dem Auftakt und dem Finale keinesfalls mithalten, das letzte Finale sorgte mit 1,92 Millionen Zuschauern und 1,03 Millionen Umworbenen jedoch für einen ordentlichen Erfolg. Damals lagen die Marktanteile bei 6,8 und starken 13,6 Prozent, so gut sollte gestern nicht laufen. Zum Finale 2022 schalteten 1,57 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, der Marktanteil lag damit wieder bei vertretbaren 6,1 Prozent. Den sprichwörtlichen Karren aus dem Dreck zog die Zielgruppe, die mit 0,72 Millionen Zuschauern nicht nur einen Staffel-Bestwert hinlegte, sondern auch mit 11,3 Prozent Marktanteil zu gefallen wusste.Dennoch muss RTL die Show überdenken, das Tal zwischen Auftakt und Finale scheint tiefer zu werden. Ebenfalls abgestürzt ist gesternim direkten Anschluss. Anfang des Monats schauten hier noch 0,92 Millionen Zuschauer zu, gestern wollten lediglich 0,52 Millionen dem Format folgen. Der Marktanteil lag bei 4,5 Prozent, während sich 0,2 Millionen Umworbene noch 6,5 Prozent des Marktes sicherten. Also liegt auch hier eine Denkaufgabe für RTL versteckt.