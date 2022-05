«Bauer sucht Frau»-Geburtstag kann Zielgruppe nicht überzeugen

Quotennews

«Die Höhle der Löwen» präsentierte sich gegen das Relegationsspiel hingegen unbeeindruckt und fuhr erneut starke Quoten ein. Zum Sieg reichte es diesmal aber nicht.

Eine wechselhafte Woche habenbei RTL hinter sich. Am Montag und Dienstag schwang sich das Nachmittagsformat mit Zielgruppen-Marktanteilen zwischen 11,7 und 15,2 Prozent zu neuen Höhen auf, während man am Mittwoch auf die gewohnt schwächeren 8,8 und 7,2 Prozent zurückfiel. An den beiden restlichen Werktagen schaffte das Format wieder den Sprung ins Zweistellige. Am gestrigen Montag versammelten sich nun 0,55 und 0,64 Millionen vor dem Fernsehen, um die Doppelfolge ab 15:00 Uhr zu sehen. Aus der Zielgruppe stammten 0,17 und 0,18 Millionen werberelevante Seher, die für annehmbare 10,3 und 9,9 Prozent Sehbeteiligung sorgten. Insgesamt belief sich der Marktanteil auf mäßige 6,0 und 6,6 Prozent.In der Primetime feierteseinen 18. Geburtstag. Zur Feier des Tages präsentierte Moderatorin Inka Bause, die sich 2,83 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen wollten. Dies sorgte für eine Einschaltquote von guten 10,0 Prozent. In der Zielgruppe lief es fürdagegen nicht so gut. 0,65 Millionen 14- bis 49-jährige Seher markierten einen Marktanteil von ausbaufähigen 9,0 Prozent. Die Fußball-Konkurrenz von Sat.1 war an diesem Abend zu viel für das Kuppelformat ( Quotenmeter berichtete ), wenngleich es beim Gesamtpublikum überraschend ordentlich lief.Doch auch RTL-intern war die Konkurrenz nicht gerade klein, denn bei VOX gab es eine neue Folge vonzu sehen. Diese zeigte sich recht unbeeindruckt von der Relegation und erreichte 1,80 Millionen Zuschauer. Damit sank die Reichweite im Vergleich zur Vorwoche, als 2,03 Millionen zusahen, um eine Viertelmillion. Der Marktanteil sank von 8,2 auf 6,6 Prozent. In der Zielgruppe musste man ebenfalls etwas abreißen lassen, kann mit 12,5 Prozent aber weiterhin sehr zufrieden sein. 0,87 Millionen Umworbene versammelten sich diesmal auf dem Sofa, um der Gründershow zu folgen. Vergangene Woche wurden 0,94 Millionen und 15,6 Prozent Marktanteil ausgewiesen.