«Davina & Shania» könnens auch ohne Eltern-Vorlauf

Quotennews

Neue Rekorde fuhr RTLZWEI sowohl am Abend als auch am Nachmittag ein.

Vergangene Woche ging die diesjährige-Staffel vor 0,72 Millionen Zuschauern zu Ende, die für eine Zielgruppen-Quote von 6,6 Prozent sorgten. Danach folgte die zweite Folge des Kinder-Spin-offs, der das Ergebnis bei den Umworbenen zart auf 6,7 Prozent steigerte. In dieser Woche durften die Millionärs-Töchter ohne elterlichen Vorlauf die Primetime bei RTLZWEI bespielen. Mit Erfolg.Die Ausgaben drei und vier sahen ab 20:15 Uhr 0,69 und 0,95 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, von denen 0,42 und 0,61 Millionen aus der werberelevanten Zielgruppe stammten. Dort verbuchte die GeissTV-Produktion Marktanteile von guten 6,1 und herausragenden 8,2 Prozent. Für «Davina & Shania – We love Monaco» ist letzterer Wert ein neues Rekordergebnis, mit dem man sich nicht vor «Die Geissens» verstecken braucht. Die Mutter-Serie übertrumpfte diesen Wert in diesem Jahr nur viermal. Auch beim Gesamtpublikum reichte es mit 3,4 Prozent ab 21:15 Uhr zu einem neuen Rekord. Zuvor fuhr man 2,4 Prozent ein.Und auch am Nachmittag durfte RTLZWEI jubeln. Das Blaulicht-Formatverbuchte mit der Doppelfolge neue Bestwerte an einem Werktag. Um 16:05 Uhr waren 0,23 Millionen dabei, eine Stunde später wurden 0,31 Millionen markiert. In der Zielgruppe reichte es für die Doppelfolge, von der die erste Ausgabe eine Wiederholung war, zu sehr guten 6,0 und 7,6 Prozent Marktanteil. Den guten Vorlauf wusste auch die Soapzu nutzen, die das beste Zielgruppen-Ergebnis in diesem Jahr einfuhr. Insgesamt schalteten 0,31 Millionen, der Marktanteil bei den Umworbenen lag bei 6,3 Prozent. Nicht ganz so gut lief es fürab 19:05 Uhr. Die Reichweite steigerte sich auf 0,41 Millionen, der Marktanteil in der Zielgruppe sank jedoch auf solide 5,2 Prozent.