«Physical»: Apple schließt Presse aus

US-Fernsehen

Aufgrund einer Schießerei wird die zweite Staffel vorerst nicht erscheinen.

Am Dienstagabend stoppte Apple die Präsentation der zweiten-Staffel, die mit Rose Byrne und Murray Bartlett besetzt ist. Am Dienstag starben bei einer Schießerei 19 Schüler und ein Lehrer. Auf der Gästeliste standen neben Byrne und Bartlett auch die Co-Stars Rory Scovel, Dierdre Friel, Della Saba und Paul Sparks sowie die Showrunnerin Annie Weisman und die ausführenden Produzenten Marty Adelstein, Alissa Bachner und Becky Clements."Aus Respekt vor der heutigen Tragödie in Texas wird die heutige Vorführung von «Physical» Staffel 2 eine private Veranstaltung ohne die Presse sein", heißt es in einer E-Mail, die am Dienstagnachmittag an die Presse verschickt wurde und die von den Darstellern und dem Kreativteam von «Physical» unterzeichnet ist. "Wir danken Ihnen dafür, dass Sie mit uns dabei sein wollen, und wissen, dass Sie sich mit uns in unserer aufrichtigen Unterstützung für alle Familien, die von dem heutigen Ereignis betroffen sind, verbinden. Die zweite Staffel soll kommenden Freitag Premiere feiern.Der texanische Gouverneur Greg Abbott bestätigte am Dienstagnachmittag, dass 19 Schüler und ein Lehrer bei einer Schießerei in der Robb-Grundschule in Uvalde, Texas, getötet wurden. Der Gouverneur sagte auch, dass der 18-jährige Verdächtige Salvador Romas ebenfalls tot ist. "Es wird vermutet, dass die reagierenden Beamten ihn getötet haben", sagte Abbott.