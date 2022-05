Gysi und Schmidt treffen sich zur Halbjahresbilanz

TV-News

Mitte Juni blicken Gregor Gysi und Harald Schmidt wieder auf das bisherige Jahr zurück.

Der erste Jahresrückblick auf 2022 findet bei ntv bereits im Juni statt. Am 23. Juni strahlt der Nachrichtensenderaus, bei dem sich der Linken-Politiker Gregor Gysi und der Komiker Harald Schmidt in Berlin im Club „Bricks“ am Gendarmenmarkt treffen und eine erste Bilanz über die zurückliegenden sechs Monate ziehen.Einen nicht gerade kleinen Teil der Sendung wird der Krieg in der Ukraine einnehmen, der seit Ende Februar mit der russischen Invasion einen neuen tragischen Höhepunkt erreicht hat. Gysi und Schmidt blicken nach Osteuropa und ordnen die Ereignisse und deren Folgen ein. Weiter nehmen die beiden die Politlandschaft in Deutschland unter die Lupe und diskutieren den Sturzflug der Linkspartei, die sich durch schlechte Wahlergebnisse und einen Sexismus-Skandal in einer schweren Krise befindet. Darüber hinaus schauen sie auf die aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie und den kontroversen Start von Tesla in Brandenburg. Auch gesellschaftlich-kulturelle Themen wie dem zehnten Meistertitel des FC Bayern München, dem 70-jährigen Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. sowie der öffentlichen „Entschuldigung“ von Xavier Naidoo widmen sich die beiden Talker in gewohnt scharfzüngiger Manier.Ausgestrahlt wird die Sendung am Donnerstag um 23:30 Uhr. Wiederholungen des Jahresrückblicks sendet ntv am 24. Juni um 19:10 Uhr, am 26. Juni um 12:10 Uhr sowie am 27. Juni um 17:10 Uhr.