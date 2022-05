«Die Saat»: Drehstart für internationale Thriller-Serie von Degeto und NRK

TV-News

Angeführt wird der internationale Cast von Heino Ferch und Ingrid Bolsø Berdal.

Die ARD Degeto und der norwegische Sender NRK produzieren derzeit eine neue internationale Thriller-Serie, deren sechs Folgen derzeit auf Spitzbergen sowie in München und Prag gedreht wird. Wie Christoph Pellander, Redaktionsleiter der ARD Degeto, betonte, wolle die ARD Degeto mit, so der ARbeitstitel der Reihe, „die Aufmerksamkeit auf ein wichtiges globales Thema richten, denn es geht um den Kampf um Nahrungsmittel“. Pellander weiter: „Mit einer Top-Besetzung vor und hinter der Kamera ist hier eine spannende deutsch-norwegische Koproduktion gelungen, mit der wir nicht nur das deutsche Publikum, sondern auch eine internationale Zielgruppe erreichen werden.“Konkret stehen derzeit vor der Kamera Heino Ferch als deutscher Kommissar Max und Ingrid Bolsø Berdal als norwegische Polizistin Thea. An deren Seite spielen in weiteren Rollen unter anderem Rainer Bock, Jonathan Berlin, Seumas Sargent, Friederike Becht, Erik Madsen, Jasmina Al Zihairi, Husam Chadat und Laura de Boer. Regie führen Alexander Dierbach und Axel Hellstenius. Die Drehbücher stammen von Christian Jeltsch, der auch als Creator und Headwriter fungiert. Gedreht wird bereits seit dem 10. Mai, die Dreharbeiten dauern noch bis in den August hinein.Zum Inhalt: Der deutsche Kommissar Max (Heino Ferch) und die norwegische Polizistin Thea (Ingrid Bolsø Berdal) machen sich in Spitzbergen auf die Suche nach Max' verschwundenem Neffen Victor (Berlin). Schon bald stellt sich heraus, dass sein Verschwinden mit der brisanten Übernahme eines Saatgut-Konzerns zusammenhängen könnte, über die in Brüssel kontrovers diskutiert wird. Thea und Max tauchen immer tiefer in ein Geflecht aus Intrigen und politischen Interessen, das nicht nur Victors, sondern auch ihr eigenes Leben in Gefahr bringt.«Die Saat» ist eine Koproduktion von Odeon Fiction, ARD Degeto, NRK und MIA Film. Service Produzent auf Spitzbergen ist PolarX AS. Die Redaktion liegt bei Sebastian Lückel und Christoph Pellander für die ARD Degeto und bei Elisabeth Tangen für NRK. Produzenten sind Britta Meyermann und Mischa Hofmann.