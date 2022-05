«Flammenmädchen»: ZDF-Film kann nicht ganz mit Fußball mithalten

Quotennews

Der „Fernsehfilm der Woche“ war beim Gesamtpublikum der ärgste Verfolger von König Fußball.

Im ORF war der Landkrimikurz vor Weihnachten 2021 ausgestrahlt worden, hierzulande folgte die Premiere im ZDF am gestrigen Montagabend. Der 90-Minüter, der von Catalina Molina inszeniert wurde, war für Stefanie Reinsperger und Manuel Rubey der dritte Film in ihren Rollen als Franziska Heilmayr und Martin Merana. Dieser handelte von einer Serie von Brandanschlägen, die zunächst zusammenhangslos erschienen, bis eine bis zur Unkenntlichkeit verkohlte Leiche gefunden wird. Danach nehmen die LKA-Beamten die Ermittlungen auf, die zu einer tödlichen Gefahr führten. 4,47 Millionen Zuschauer schalteten den „Fernsehfilm der Woche“ ein, was zu einem Marktanteil von guten 15,6 Prozent führte. Beim jungen Publikum markierte die Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ORF eine Reichweite von überschaubaren 0,39 Millionen 14- bis 49-Jährigen und einen Marktanteil von annehmbaren 5,4 Prozent.Zum Vergleich: Vor vier Jahren sahen den ersten Fall5,09 Millionen,sorgte im August 2020 für 4,86 Millionen Krimi-Fans. Die Marktanteile beliefen sich auf 17,9 und 16,9 Prozent bei allen Zuschauern sowie jeweils 7,7 Prozent bei den Jüngeren.Am Nachmittag sorgte eine fast fünf Jahre alte-Folge, die im Dezember 2017 am Vorabend 4,43 Millionen Zuschauer verfolgten, für Dominanz. Diesmal markierte die Wiederholung eine Reichweite von 2,45 Millionen. Die Ausstrahlung um 16:10 Uhr erreichte einen Marktanteil von bärenstarken 25,0 Prozent. Bei den Jüngeren standen mit 0,10 Millionen Sehern immerhin solide 5,3 Prozent Sehbeteiligung zu Buche. Auch am Vorabend setzte der Mainzer Sender auf alte Krimi-Ware.wurde auf dem 18:05-Uhr-Sendeplatz wiederholt. Die Folge „Nervenkitzel“ aus dem Jahr 2019 sahen am Montag 2,64 Millionen Zuschauer, die Einschaltquoten bewegten sich bei 16,5 und 4,7 Prozent.