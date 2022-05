Primetime-Check

Wer hatte gegen die Relegation in Sat.1 eine Chance? Ging «Grey’s Anatomy» bei ProSieben völlig unter? Konnte «Hart aber fair» mit seinem Verbraucherthema punkten?

Primus am Montagabend wurde einmal der Live-Fußball, den es bei Sat.1 zu sehen gab. Das Rückspiel derverfolgten ab 20:30 Uhr 5,18 Millionen Zuschauer, die zweite Hälfte kam auf 6,45 Millionen Fans. Die Marktanteile bewegten sich bei 17,9 und 23,6 Prozent bei allen sowie 23,1 und 27,3 Prozent bei den Umworbenen. Diesorgte für 4,04 Millionen Zuschauer, die zehnminütige Berichterstattung ließ die Werte auf 14,0 und 20,6 Prozent sinken. Die zweitgrößte Reichweite sicherte sich das ZDF mit dem Krimi, den 4,47 Millionen Zuschauer nicht verpassen wollten. Daraus resultierten 15,6 Prozent Marktanteil, bei den Jüngeren kamen 5,4 Prozent zusammen.undsahen danach noch 2,94 und 2,24 Millionen. Der Gesamtmarktanteil blieb den Abend über zweistellig bei 10,6 und 13,2 Prozent, auch bei den 14- bis 49-Jährigen war eine Steigerung von 5,2 auf 6,1 Prozent sichtbar.Wesentlich schwerer tat sich Das Erste, das mitin den Abend startete und 2,20 Millionen Zuschauer anlockte. Damit sicherte sich die blaue Eins überschaubare 7,8 Prozent Marktanteil, bei den Jüngeren waren mit 0,44 Millionen solide 6,3 Prozent drin.schaffte es ab 21:00 Uhr auf 2,10 Millionen Zuschauer, die Marktanteile fiele auf 7,4 respektive 4,0 Prozent.hielt die Reichweite konstant bei 2,09 Millionen, die Marktanteile stiegen auf 9,2 und 5,9 Prozent.RTL verbuchte mitund2,83 und 1,51 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sowie Zielgruppenquoten von mäßigen 9,0 und miesen 5,3 Prozent. Besser lief es für VOX und, die Gründershow sorgte mit 1,80 Millionen Fernsehenden für eine Sehbeteiligung bei den werberelevanten Zuschauern von 12,5 Prozent. Auch RTLZWEI war miterfolgreich. Die Doppelfolge sicherte sich 0,69 und 0,95 Millionen Zuschauer sowie Markanteile von 6,1 und 8,2 Prozent bei den Jüngeren.ProSieben blieb gegen die Konkurrenz blass.sicherte sich 0,81 Millionen Zuschauer und Marktanteile von mageren 2,9 und 5,7 Prozent.hielt die Reichweite einigermaßen konstant bei 0,78 Millionen, der Marktanteil sank leicht auf 5,2 Prozent. Zwei-Episoden stürzten in der Folge auf miese 3,1 und 4,0 Prozent ab. Insgesamt schauten nur 0,38 und 0,26 Millionen zu. Auf bei Kabel Eins blieb der Filmunterhalb des Senderschnitts. Mit 0,69 Millionen Zuschauern standen 3,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zu Buche.