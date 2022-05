RTL zeigt Jauch, Gottschalk und Schöneberger an zwei Tagen hintereinander

TV-News

«Temptation Island» wird auf einem neuen Sendeplatz zurückkehren, den bereits der Promi-Ableger bespielt hatte.

RTL hat eine Neuerung in der Ausstrahlung der Live-Showvorgenommen und wird die Spielshow an gleich zwei Tagen im Mitte Juni ausstrahlen. Die erste Folge gibt es wie gehabt am Samstagabend, 18. Juni, um 20:15 Uhr zu sehen. Nur einen Tag später folgt direkt die nächste Ausstrahlung der Sendung, bei der die drei Teilnehmer nicht wissen, wer welche Rolle einnehmen wird. Eine «DSWNWP»-Sendung, die an einem Sonntag beginnt, gab es in der Geschichte der Show noch nie.Noch zu Beginn des Jahres strahlte RTL zwei Folgen an zwei aufeinanderfolgenden Samstagen aus und generierte damit gute Marktanteile in der Zielgruppe von 13,4 und 16,5 Prozent. Insgesamt verfolgten die bis nach Mitternacht dauernden Ausgaben 2,23 und 2,54 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, womit man aber klar unterhalb des Reichweitenniveaus von April 2021 lag. Damals schalteten knapp drei Millionen Zuschauer ein.Neu wird im Juni der Lead-Out sein, der zuletzt aus «Take Me Out» bestand. Am Samstagabend folgtauf «Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show». RTL+-Abonnenten können die Folgen derzeit bereits online abrufen. Zuletzt hatte das Format mit dem VIP-Ableger keinen festen Programmplatz mehr. Die Staffel startete im Februar im Anschluss an «Let’s Dance» in der Nacht von Freitag auf Samstag, wechselte im Laufe der Runde dann aber in die Nach auf Sonntag.Am Sonntag, 19. Juni, setzt RTL derweil im Anschluss an «Denn sie wissen nicht, was passiert» auf eine Dokumentation. Beihandelt es sich aber lediglich um eine Wiederholung aus dem Januar, die einst in der Nacht von Donnerstag, 13. Januar, auf Freitag gesendet wurde. Damals sorgten 0,35 Millionen Zuschauer ab drei Jahren für einen annehmbaren Zielgruppenanteil von 10,4 Prozent.