«Stranger Things»-Spin-off ist möglich

US-Fernsehen

Bislang soll nur Finn Wolfhardt, der Mike verkörpert, die Idee an dem Ableger kennen.

Die «Stranger Things»-Schöpfer Matt und Ross Duffer, auch bekannt als die Duffer-Brüder, waren ganz aufrichtig, als sie in einem Brief an die Fans im Februar, in dem sie das Ende der Netflix-Serie ankündigten und Ideen für eine Erweiterung des Serienuniversums vorstellten.Die Duffers haben tatsächlich eine Idee für eine Spin-off-Serie, die die Geschichte von Eleven (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Hopper (David Harbour), Joyce (Winona Ryder) und dem Rest der Upside Down-Crew fortsetzen soll – und nur eine Person außerhalb des Duos weiß, was es ist."Wir haben eine Idee für ein Spin-off, von der wir sehr begeistert sind ... aber wir haben die Idee noch niemandem erzählt, geschweige denn geschrieben", schrieben die Duffer-Brüder letzte Woche in einem per E-Mail geführten Interview mit „Variety“. "Wir denken, dass jeder – einschließlich Netflix – überrascht sein wird, wenn sie das Konzept hören, weil es sehr, sehr anders ist. Aber irgendwie hat Finn Wolfhard – der ein wahnsinnig schlaues Kind ist – richtig erraten, worum es gehen wird. Aber abgesehen von Finn weiß es sonst niemand!"