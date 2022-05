Primetime-Check, Sonntag, 22. Mai 2022

Primetime-Check

Von «Tatort» bis «Top Gun», von «Ninja Warrior» bis «Escape Room», von «Die Welle» bis «Trucker Babes» – der Sonntag in Einschaltquoten!

Das Erste startete den Sonntagabend mit dem klassischen Programm: derholte 7,29 Millionen Zuschauer zum Ersten, der Marktanteil lag bei guten 25,6 Prozent. Die jüngeren Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren präsentierten sich bei 1,57 Millionen Zuschauern und 22,7 Prozent am entsprechenden Markt. Im Anschluss liefvor noch 3,38 Millionen Zuschauern und 0,6 Millionen Jüngeren, die Marktanteile sanken demnach auf 14,3 Prozent gesamt und 10,0 junge Prozent. Im Zweiten versuchte sichund es sollten 4,24 Millionen Zuschauer sowie 0,27 Millionen jüngere Fersehende dem Programm folgen. Damit reicht es beim Zweiten zu einem Marktanteil von 14,9 Prozent am Gesamtmarkt und 3,8 Prozent am jungen Markt. Das im Anschluss laufendesicherte noch 4,59 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 18,0 Prozent. Bei den jüngeren Zuschauern verblieben 6,6 Prozent Anteil am Markt bei 0,43 Millionen Zuschauern.Die Privaten von Sat.1 starteten mit dem 1986-Klassikerin den Abend. Vor den Bildschirmen ließen sich 1,56 Millionen Zuschauer und damit ein Marktanteil von 5,8 Prozent registrieren. Aus der klassischen Zielgruppe verfolgten 0,71 Millionen Umworbene Maverick und Goose, der Marktanteil des Spielfilms lag damit bei entsprechenden 10,7 Prozent. Auch ProSieben wollte es mit einem Film wissen.holte 1,3 Millionen Zuschauer nach Unterföhring, davon ließen sich 0,62 Millionen der Zielgruppe zuschreiben. Die Marktanteile lagen demnach bei insgesamt 4,7 Prozent und 9,1 Prozent am Zielgruppen-Markt.RTL und VOX sorgten für die Shows am Sonntagabend. In Köln wollten 1,57 Millionen «Ninja»-Fans das Finale der diesjährigen Staffelsehen. Der Marktanteil der Final-Show lag damit bei 6,1 Prozent. Aus der Zielgruppe verfolgten 0,72 Millionen Umworbene das Hüpfen und Klettern, somit endete die «Allstars»-Staffel in diesem Jahr vor einem guten Marktanteil von 11,3 Prozent. Bei VOX gab es kein Finale, sondern neuen Show-Stoff.wollte sich die Zuschauermassen sichern, es folgten zum Start der neuen Staffel gute 1,43 Millionen Zuschauer sowie 0,65 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die Marktanteile lagen bei Folge eins bei also guten 6,0 Prozent sowie guten 11,0 Prozent am Zielgruppen-Markt.Zurück beim Film-Sonntag versuchte sich RTLZWEI mit dem deutschen Film. Es sollten 0,54 Millionen Zuschauer und 0,28 Millionen jüngere Zuschauer dem Angebot folgen, es ergab sich ein Marktanteil von insgesamt 1,9 Prozent. Am Markt der Zielgruppe sollten sich mit dem Film 4,1 Prozent ergeben. Zu guter Letzt lief bei Kabel Eins eine neue Episode. Hier sollten sich 0,76 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme setzen, damit blockierte der Sender einen Marktanteil von 2,7 Prozent. Aus der jungen Zielgruppe ließen sich 0,33 Millionen Umworbene definieren, damit lag der Sender bei einem entsprechenden Anteil von 4,8 Prozent.