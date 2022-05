Dreharbeiten für weitere «Tierärztin Dr. Mertens»-Folgen gestartet

TV-News

Manchmal kommt es anders als geplant und so entstehen derzeit trotz Absetzung im vergangenen Jahr neue Folgen der ARD-Reihe «Tierärztin Dr. Mertens», die im kommenden Jahr gesendet werden sollen.

Im Frühjahr 2021 strahlte Das Erste fünf neue Folgen der Serieaus, die eigentlich die finalen Episoden der Reihe sein sollten. Diese waren mit Marktanteilen von bis zu 16,4 Prozent beim Gesamtpublikum aber so erfolgreich, dass die ARD wenig später entschied die Serie im Programm behalten zu wollen und orderte eine achte Staffel. Für diese haben nun in Leipzig und Umgebung sowie in Thüringen und Sachsen-Anhalt die Dreharbeiten begonnen.„Nach dem Erfolg der letzten Staffel schicken wir «Tierärztin Dr. Mertens» mit Freude in die Fortsetzung. Die neuen Folgen setzen auf Kontinuität bei der beliebten Familienserie am Dienstagabend im Ersten – mit der wunderbaren Elisabeth Lanz in der Hauptrolle, Familienleben auf emotionalen Hochtouren und jeder Menge spannender Tierfälle in und außerhalb des Zoogeheges“, verspricht Alexander Bickel, Leiter der ARD Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm. Neben Elisabeth Lanz in der titelgebenden Hauptrolle kehren auch Ursela Monn, Gunter Schoß, Lennart Betzgen, Lilly Wiedemann und Thorsten Wolf zur Serie zurück. Ein Name fehlt indes in der Auflistung. Wie Maxine Kazis kürzlich im Quotenmeter-Interview verriet: „Meine Rolle Karoline wird erstmal ihre lang ersehnte Familienplanung angehen und vorerst nicht mehr im Zoo sein.“ Neu im Cast sind dagegen Neshe Demir, Dominik Weber, Matthias Komm und Muriel Bielenberg.Zum Inhalt der 13 neuen Folgen: Für Tierärztin Dr. Susanne Mertens (Lanz) heißt es "alles auf Anfang": Die Mutter zweier erwachsener Kinder hat sich vor fast einem Jahr beruflich neu aufgestellt und arbeitet als mobile Tierärztin. Das bringt diverse Schwierigkeiten mit sich. Stockende Kundenzahlungen, finanzielle Außenstände, Ärger mit der Bank. Der tägliche Kampf der Freiberuflerin, den Susanne allerdings erfolgreich meistert. Als sie wegen eines tierischen Patienten in den Leipziger Zoo gerufen wird, erkennt sie, dass ihr die alte Arbeitsstätte fehlt. Doch die Stelle als Cheftierärztin hat der neue Zoodirektor Jasper Winter (Weber) bereits nachbesetzt: Dr. Elif Sahin (Demir) heißt die Neue. Susanne verliert sich in den Traum das Wochenendhaus, welches sie gemeinsam mit Christoph gekauft hatte - trotz finanzieller Engpässe - weiter auszubauen. Mehr denn je ist sie auf sich allein gestellt. Die Verbissenheit, mit der sie an dem Hausprojekt festhält, macht ihrer Familie etwas Sorge.«Tierärztin Dr. Mertens» ist eine Produktion der Saxonia Media. Die Redaktion liegt bei Denise Langenhan (MDR). Executive Producer ist Johanna Kraus (MDR). Als Produzentin fungiert Ilka Förster. Ausführende Produzentin ist Luise Kehm. Headautorin Christiane Bubner führt das Autorenteam an, das aus Christiane Bubner, Andreas Heckmann, Petra Mirus, Herbert Kugler und Dennis Satin besteht und die Drehbücher lieferte, die Regisseure Dennis Satin und Theresa Braun inszenieren. Die seit 3. Mai laufenden Dreharbeiten dauern voraussichtlich noch bis Ende November an.