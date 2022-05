«Tatort» mit dem Tagessieg

Quotennews

Wenn auch weit unter neun Millionen oder gar der Zweistelligkeit - Der «Tatort» gewinnt mit Leichtigkeit den gestrigen Quoten-Tag in allen Kategorien.

Ein weiterer Sieg für das Erste den «Tatort». Mit der Ausgabeholte sich die blaue Eins 7,29 Millionen Zuschauer und damit einen Marktanteil von starken 25,6 Prozent ins Haus. Ja, an dieser Stelle tanzte die Reichweite von Beginn des Jahres an, bis in den April hinein, noch um die 9 Millionen Zuschauer, jedoch lag auch in diesen Monaten der Marktanteil zumeist exakt zwischen 25 und 30 Prozent. Ausreißer, wie der 16. Januar, als 14,16 Millionen Zuschauer für grandiose 41,0 Prozent sorgten, natürlich ausgenommen. Mit 1,57 Millionen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren sorgte das Primetime-Programm im Ersten für zudem starke 22,7 Prozent, ebenfalls also eine Leistung, die in diesem Jahr schon einmal besser gewesen sein dürfte, jedoch einfach gut ist.Die öffentlich-rechtliche Konkurrenz vom Zweiten holte sich mitebenfalls gute 4,68 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. Wenn auch deutlich niedriger, wird man sich in Mainz über 0,27 Millionen jüngere Zuschauer und den damit verbundenen Marktanteil von 3,8 Prozent nicht allzu sehr Sorgen machen müssen. Insgesamt lag das Format sehr guten 14,5 Prozent.Neben der Primetime dominierte im Ersten die «Tagesschau» um 20 Uhr mit 6,04 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 24,1 Prozent. Die jüngeren Zuschauer blockierten hier mit 1,41 Millionen Zuschauern einen Marktanteil von 24,9 Prozent. Beim Zweiten war dasim Anschluss an die Primetime mit 4,59 Millionen Zuschauern sogar stärker als der Film um 20:15 Uhr. Der Marktanteil schraubte sich auf 18,0 Prozent ab 21:45 Uhr, die jüngeren Zuschauer zeigten sich mit 0,43 Millionen deutlich besser, demnach stieg auch hier der Marktanteil auf gute 6,6 Prozent.