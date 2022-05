«Otto total»-Abend besteht Pokal-Probe

Quotennews

Ein ganzer Abend Highlights aus der Karriere von Otto Waalkes? Clips, Ausschnitte, Talk, Witz und viel Otti? Das muss doch klappen.

Und tatsächlich braucht sich das RTL-Format zu Ehren des deutschen Comedians im Hinblick auf die gestrige Konkurrenz keinesfalls verstecken. Während natürlich die Zahlen von 8,1 Millionen Zuschauern oder 1,76 Millionen 14- bis 49-Jährigen dem DFB-Pokalfinale oder der «Tagesschau» vorbehalten blieben, schlägt sich der RTL-Otto-Abend mitund seinen 1,41 Millionen Zuschauern mehr als ordentlich. Mit dem damit erreichten Marktanteil von 5,6 Prozent schafft der Sender aus Köln die beste Primetime-Quote aller privaten Anbieter, immerhin. Auch in der klassischen Zielgruppe zeigt sich das Format im Vergleich zu den privaten Kollegen stark.Zwar erscheinen 0,45 Millionen Zuschauer eher dünn und auch 7,4 Prozent Marktanteil werden keinen Preis gewinnen, es gehört jedoch ebenso zur Realität, dass diesem Wert am ehesten Sat.1 mit dem Spielfilmnahekam. Hier sorgten 0,35 Millionen Umworbene für einen prozentualen Anteil von 5,7 Prozent für einen nicht schlechten Abend. Insgesamt verfolgten den Animationsfilm ebenfalls ordentliche 0,82 Millionen Zuschauer, es ergaben sich demnach 3,2 Prozent Anteil am gesamten TV-Markt.Da es sich bei «Otto total» im Kern um eine Clip-Show handelte und gestern bei ProSieben ebenfalls eine Clip-Show ihren ersten Auftritt feierte, liegt dieser Vergleich noch nahe.hieß der Ansatz in Unterföhring. Dem Angebot sollten 0,64 Millionen Zuschauer und demnach 2,6 Prozent des Marktes folgen. Mit 0,26 Millionen Umworbenen ließ sich wenig erreichen, was durch den Marktanteil von 4,3 Prozent nochmals unterstrichen wurde.