ProSieben mit erfolgreicher Zielgruppe bei «ran racing»

Quotennews

Nach dem 30. April und 01. Mai konnten ProSieben-Zuschauer zum dritten Mal «ran racing: DTM» genießen. Der Erfolg bleibt weiterhin im toten Winkel.

2021 noch bei Sat.1 - seit diesem Jahr bei ProSieben hat zum neuen Jahr hin den Sender gewechselt, obwohl es zuletzt bei «ran racing: DTM 2021 live vom Norisring» mit 0,6 Millionen Zuschauern am 10. Oktober letzten Jahres durchaus ordentlich lief. Für einen Sonntagmittag um 13:30 Uhr gefallen auch die 0,17 Millionen Umworbene einigermaßen, die jeweiligen Marktanteil lagen bei insgesamt 5,6 und 6,1 Prozent am jungen Markt. Entschieden, wird der Spurwechsel zu diesem Zeitpunkt natürlich bereits gewesen sein. Dennoch schafft es das Renn-Format im neuen Jahr noch nicht so ganz rüberzuziehen.Mit den ersten Rennen der DTM aus Portimao, Portugal, zwischen dem 29. April und 01. Mai konnten am Samstag 0,35 und am Sonntag 0,35 Millionen Zuschauer gewonnen werden. Die Marktanteile lagen mit diesen Reichweiten bei 3,8 und 3,1 Prozent. Die Zielgruppe hielt sich samstags mit 0,13 Millionen Umworbenen und sonntags mit gleicher Reichweite bereit. Die prozentualen Anteile der beiden Mittags-Rennen lagen demnach bei 6,0 (Sa) und 4,4 (So) Prozent. Der Start-Ziel-Sieg kann sich bei der roten Sieben also schonmal abgeschminkt werden.Am gestrigen Samstag starteten jedoch das Renn-Wochenende vom Lausitzring und nach den ersten Berichten des Events ab 13 Uhr, startete das erste Rennen um 13:30 Uhr. Die Vorberichte verfolgten 0,27 Millionen Zuschauer und 0,19 Millionen Umworbene, die Marktanteile lagen damit bei 3,2 und starken 9,8 Prozent. Das im Anschluss gestartete Rennen steigerte die Reichweite auf 0,34 Millionen, die Zielgruppe minimierte sich leicht auf 0,18 Millionen. In Marktanteilen gesprochen, konnte sich ProSieben über ein Überholmanöver im Gesamten und 3,8 Prozent freuen, die Zielgruppe fiel indes mit 9,1 Prozent leicht zurück.