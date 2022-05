In New York: Marion Schmickler löst Christiane Meier ab

Köpfe

Christiane Meier verabschiedet sich in den Ruhestand.

Marion Schmickler wird neue Korrespondentin und Büroleiterin im ARD-Fernsehstudio New York, zu dem auch das Berichtsgebiet Kanada gehört. Am 1. August tritt sie die Nachfolge von Christiane Meier an, die sich nach 31 Jahren beim WDR in den Ruhestand verabschiedet. WDR-Chefredakteurin Ellen Ehni bedankte sich für Meiers jahrelangen Einsatz und bezeichnete sie als „eine erstklassige Politikjournalistin und Korrespondentin“ Meier habe „für den WDR und die ARD über Jahrzehnte ausgezeichnete nationale und internationale Berichterstattung gemacht und dabei eine enorme Vielseitigkeit bewiesen. Für Ihre Zeit nach dem aktiven Arbeitsleben wünsche ich ihr alles erdenklich Gute“, so Ehni.Mit Marion Schmickler hat der WDR eine erfahrene USA-Reporterin gefunden. Sie arbeitete bereits von 2009 bis 2014 in den USA, damals als Korrespondentin im Studio Washington. In Deutschland war sie zuletzt beim «Weltspiegel Digital» als Redakteurin und Reporterin tätig. Ihre Laufbahn beim WDR begann sie bereits 1996. Sie war Redakteurin und Reporterin in der landespolitischen Redaktion, später in der Tagesschau-Redaktion. 2009 wechselte sie als Korrespondentin nach Washington. Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland arbeitete sie in der Redaktion der politischen Dokumentationsreihe «Die Story».„New York als Sitz der Vereinten Nationen genießt eine große Bedeutung für unsere Berichterstattung. Daher freue ich mich sehr, dass mit Marion Schmickler eine ausgewiesene USA-Kennerin und kompetente Journalistin die Leitung des ARD-Fernsehstudios übernimmt. Ich wünsche ihr viel Erfolg und gutes Gelingen“, kommentierte Ellen Ehni die Ernennung der neuen Studio-Leiterin.