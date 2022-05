Amazon ordert neue «The Hospital»-Episoden

US-Fernsehen

Gleich zwei Staffeln sollen die Verantwortlichen herstellen.

Ursprünglich wurde berichtet, dass sich die Serie beim Streamer Anfang 2020 in Entwicklung befindet. Maya Rudolph und Natasha Lyonne sind Teil der Sprachbesetzung und werden unter Animal Pictures auch die Produktion übernehmen. Keke Palmer, Greta Lee, Kieran Culkin und Sam Smith werden ebenfalls Charaktere in der Serie sprechen.stammt aus der Feder von Cirocco Dunlap, der in der Vergangenheit unter anderem für «Russian Doll», «Big Mouth» und «Miracle Workers» verantwortlich war. Die Serie folgt Sleech und Klak – Außerirdische, beste Freunde und intergalaktisch renommierte Chirurgen – bei ihrem Kampf gegen angstfressende Parasiten, illegale Zeitschleifen und Geschlechtskrankheiten im Weltraum. Sie riskieren ihre Karrieren, um einen bemerkenswerten Fall zu übernehmen, und setzen dabei die Existenz selbst aufs Spiel."Cirocco ist ein absolutes Original", so Rudolph, Lyonne und Renfrew Behrens. "Sie ist brillant und äußerst talentiert, hat eine ganz eigene Stimme und eine grenzenlose Vorstellungskraft. Außerdem ist sie lächerlich komisch und findet die unerwartetsten Wege, uns zum Lachen zu bringen, während sie komplexe existenzielle Fragen erforscht! Es war aufregend, ihr dabei zuzusehen, wie sie die Saat einer Idee nährte und sie zu zwei Staffeln auswuchs."