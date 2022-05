Okieriete Onaodowan mit Hauptrolle bei AMC

US-Fernsehen

Der Schauspieler, bekannt aus «Station 19», wird bei «Demascus» einen wichtigen Part übernehmen.

Okieriete Onaodowan wird die Titelrolle in der kommenden Science-Fiction-Comedy-Serievon AMC spielen. Die halbstündige Serie mit sechs Folgen folgt Demascus, einem 33-jährigen Schwarzen, der sich auf eine Reise der Selbstfindung begibt, indem er in die Welt der digitalen Psychiatrie eintaucht und eine innovative neue Technologie nutzt, die es ihm ermöglicht, verschiedene Versionen seines eigenen Lebens zu erleben.«Demascus» wird voraussichtlich 2023 auf AMC und AMC Plus ausgestrahlt. Das Projekt erhielt im Februar grünes Licht im Rahmen des "Script to Series"-Modells des Senders, das Autorenräume für die Entwicklung zukünftiger Serien eröffnet, die bei Erfolg direkt in Serie gehen.Tearrance Arvelle Chisholm hat die Serie entwickelt und den Pilotfilm geschrieben. Er fungiert als Co-Showrunner zusammen mit Kirk Moore, der als ausführender Produzent fungiert. Im Namen von Gran Via Productions ist Mark Johnson ausführender Produzent und Myki Bajaj ist Produzent. «Demascus» wird von den AMC-Studios produziert.