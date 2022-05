Leslie Jones macht bei Animationsserie mit

US-Fernsehen

Die Serie wird sich an Erwachsene richten, teilte Warner Bros. mit.

Leslie Jones wird die Hauptrolle in einer Zeichentrickserie für Erwachsene übernehmen, die sich derzeit bei Warner Bros. Animation in der Entwicklung befindet. Jones wird die noch unbetitelte Serie nicht nur produzieren, sondern auch die Hauptrolle des Plastic sprechen. Laut einer Person, die mit dem Projekt vertraut ist, steht die Serie nicht in Verbindung mit der von einer Frau geleiteten Umsetzung der DC-Figur Plastic Man, die Berichten zufolge bereits 2020 als Spielfilm in Arbeit war.Jones ist eine erfolgreiche Schauspielerin und Stand-up-Comedian. Ihr Durchbruch gelang ihr während ihrer Zeit bei «Saturday Night Live», wo sie mehrere Staffeln lang als Autorin und Schauspielerin tätig war, bevor sie die Show 2019 verließ. Während ihrer Zeit bei der Show erhielt sie drei Emmy-Nominierungen, darunter zwei für die beste Nebendarstellerin in einer Comedy-Serie. Zu ihren weiteren TV-Rollen gehören «Our Flag Means Death» und «Workaholics», während sie derzeit das ABC-Reboot von «Supermarket Sweep» moderierte.Warner Bros. Animation hat derzeit mehrere Zeichentrickkomödien für Erwachsene im Programm, die alle bei HBO Max angesiedelt sind. Es gibt die von der Kritik gefeierte DC-Serie «Harley Quinn», die noch in diesem Jahr für eine dritte Staffel zurückkehren soll.