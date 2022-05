Frustration um Basti  Hilft eine Spendenaktion?

Soap-Check

Basti will nach seiner Rückkehr aus Uganda die dort gemachten Erfahrungen mit seinen Schülern teilen.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Endlich unterschreibt Philip den Pachtvertrag für sein Weinbistro und startet mit den Umbauplänen. Er erwartet nach dem Brand eine hohe Versicherungssumme. Auch die Zusammenarbeit mit Carla läuft gut an – Philip ist glücklich. Bis er einen Anruf von seiner Versicherung erhält. Katrin und Leo genießen ihren letzten Abend mit ihren Freunden. Am nächsten Tag starten sie mit gepacktem Transporter Richtung Elba. Doch dann ist Betty plötzlich verschwunden und zwingt das Paar zu einem letzten Stopp. Als Sara Simons Mutter erzählt, dass Simon nicht der leibliche Vater des Kindes ist, kommt es zum Familien-Eklat. Beim Stichwort „Kuckuckskind“ bricht Simon mit seinem Vater und ist entschlossen, die Vaterschaft von Saras Kind offiziell anzuerkennen. Was hält Sara davon?Als die Aktiengesellschaft Werners Angebot zum Rückkauf ablehnt und stattdessen Forderungen zur Überarbeitung der Homepage stellt, ist dieser verärgert. Doch Christoph, der sich insgeheim Vorteile von der Aktiengesellschaft für seine eigenen Geschäfte verspricht, kann Werner überzeugen. Durch ihre Unsicherheit vor der Kamera hat Josie keine Lust auf das Fotoshooting der „Fürstenhof“-Angestellten für die Aktualisierung der Homepage. Doch Shirin überzeugt sie mit einem Makeover und verleiht Josie neues Selbstvertrauen. Obwohl Paul an seiner Entscheidung, Constanze beizustehen, festhalten will, kann er sich bei Josies Anblick nicht mehr zurückhalten. Nachdem Rosalie Michael dabei beobachtet hat, wie er versucht Carolin zu küssen, beschließt sie Michael aufzuzeigen, was er an ihr verlieren würde. Von Yvonnes Idee, Josies Selbstwertgefühl zu stärken, inspiriert, engagiert sie Raphael, um Michael eifersüchtig zu machen. Gerry fürchtet, beim Fotoshooting zu versagen, und sucht Rat bei den Sonnbichlers. Nachdem Hildegard bei der Kleiderauswahl geholfen hat und Alfons bestärkende Worte spendet, ist Gerry zuversichtlich. Doch als Gerry vor der Kamera steht, meldet sich seine Nervosität zurück …Joseph kommt zurück nach Lansing, um in der Brunnerwirt-Küche zu unterstützen. Ob sich die Lansinger darüber freuen werden? Als Josephine Rajan gegenüber ein "Papa" herausrutscht, ist sie über sich selbst erschrocken. Kann sie doch noch ihren Frieden mit der Vergangenheit machen?Zu Roberts eigenem Schutz will Britta die Hochzeit mithilfe von Rufus platzen lassen. Wird sie rechtzeitig zur Vernunft kommen? Als sich ein Fremder an Conors Handy meldet, ist Nika alarmiert und glaubt, dass er in Schwierigkeiten steckt. Ihre Sorge erweist sich als begründet. Gerade als Corinna klar wird, was ihr beruflicher Traum ist, platzt dieser mangels finanzieller Sicherheiten. Aber dann erhält sie Hilfe von unerwarteter Stelle.Nathalie schiebt ihre Wut zur Seite, um sich ganz auf den Prozess zu fokussieren. Malu fühlt sich mit ihrer Tochter auf sich allein gestellt. Als Jenny ihre Hilfe anbietet, platzt Malu der Kragen. Finn ist hin- und hergerissen, ob er für Imani lügen soll. Imani droht die Abschiebung, doch auch für ihn könnte ein Betrug Konsequenzen haben.Sunny vermisst Noah und gemeinsam mit Lilly kommt sie auf die Idee, Noah eine romantische Überraschung im Krankenhaus zu bereiten. Dumm nur, dass Noah dasselbe vorhat und gar nicht mehr im Krankenhaus ist. Katrin bangt, dass Yvonne ihr Wissen teilt. Doch Yvonne macht Katrin klar, dass sie nicht so tickt. Katrin bedauert, dass es zur Auseinandersetzung kommt und ist entsetzt, als Yvonne doch noch droht, zu einer undichten Stelle zu werden.Oskar ist vom Leben übelst genervt. Sein blöder Job und vor allem das Gefühl, dass sein Vater Ben in dem Nachwuchs-Boxer Kingsley einen besseren „Sohn“ gefunden hat, treiben seine Laune in den Keller. Damit ist es aber noch lange nicht getan. Denn bei einer Lieferung in den Boxclub wird Oskar bewusst: Kingsley hängt jetzt öfter mit seinem Dad im Boxclub ab, als er es sich anfangs gedacht hätte. Und dann hält sich Kingsley offenbar auch noch für was Besseres. Aber nicht mit Oskar! Er will dem Idioten endgültig eine Lektion erteilen. Dabei schreckt er auch vor dem Einsatz unfairer Mittel nicht zurück.Nach seiner Rückkehr aus Uganda ist Basti fest entschlossen, die einschneidenden Erfahrungen, die er dort gemacht hat, mit seinen Schülern zu teilen. Zu diesem Zweck plant er einen Workshop. Doch als seine Schüler kaum Interesse an dem Thema zeigen, ist Basti frustriert und fassungslos. Er erzählt Tom, wie sehr ihn seine Erlebnisse in Afrika verändert haben. Darum hat er heute auch so empfindlich reagiert. Um ihn aufzumuntern, organisieren seine Mitbewohner und ein paar Freunde eine spontane Spendenaktion. Sie wollen Basti zeigen, dass sie ihn voll unterstützen. Er ist zutiefst gerührt vom Einsatz seiner Freunde. Der Frust vom Morgen ist zumindest für den Moment vergessen.