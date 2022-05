Apple: Drama über Mexikos erste weibliche Polizei

International

Der Streamingdienst hat eine neue spanischsprachige Fernsehserie geordert.

Apple TV+ hat zehn Episoden vonbestellt, einem Kriminaldrama mit Bárbara Mori in der Hauptrolle, das von Fernando Rovzar und Pablo Aramendi entwickelt wurde. «Las Azules» wird derzeit in Mexiko-Stadt vorproduziert. Nach Angaben von Apple wird die Serie mit einer komplett hispanischen Besetzung und Crew produziert.Die spanischsprachige Serie, die 1970 spielt und von wahren Begebenheiten inspiriert ist, folgt vier Frauen, die der ersten weiblichen Polizeitruppe Mexikos beitreten, nur um zu entdecken, dass ihre Truppe ein Werbegag ist, um die Medien von einem brutalen Serienmörder abzulenken. María (Mori), deren Entschlossenheit, den Mörder zu fangen, zur Besessenheit wird, Gabina, eine angehende Beamtin, Ángeles, eine Fingerabdruckanalytikerin, und Valentina, eine junge Rebellin, stellen geheime Ermittlungen an, während die Zahl der Leichen steigt, in der Hoffnung, das zu erreichen, was männliche Beamte nicht geschafft haben, und den Mörder zu fassen.Rovzar war als Autor, Regisseur und ausführender Produzent an der mexikanischen Netflix-Dramaserie «Monarca» beteiligt. Er spielte auch in zwei Episoden die Rolle des Garrido. Zu seinen weiteren bekannten Drehbuch- und Regiearbeiten gehören "Sr. Ávila" von HBO Latinoamérica und «Paramedicos» von Canal Once.