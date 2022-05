Bild TV erweitert Livestrecke auf 13 Stunden

TV-News

Die tägliche News-Strecke «Bild Live» wird künftig dauerhaft von 7:00 bis 20:15 Uhr gesendet.

Der Nachrichtensender Bild TV, der im vergangenen August an den Start gegangen war, schraubt am Programm. Der Sender der Boulevardzeitung erweitert künftig die Newsstrecke, die bislang regulär von 9:00 bis 14:00 Uhr gesendet wurde auf 13 Stunden. Ab sofort geht das Moderationsteam um Thomas Kausch, Sandra Kuhn, Patricia Platiel, Kai Weise, Felicia Pochhammer und Kira Ortmann von Montag bis Freitag von 7:00 Uhr bis 20:15 Uhr auf Sendung.Am Montag und Freitag bleibt es aber weiterhin bei der Programmplanung von, das um 8:00 Uhr beginnt und eine Stunde dauert. Von 9:00 bis 18:00 Uhr begleitet «Bild Live» die Zuschauer durch den Tag. Die Abendsendung von 18:00 bis 20:15 Uhr soll sukzessive zum Vorabend-Magazin weiterentwickelt werden. Der Ausbau kommt nicht überraschend, schließlich hatte Bild TV aufgrund der anhaltenden Breaking News-Lage rund um den Krieg in der Ukraine schon im Februar des Jahres die Sendungszeit für «Bild Live» ausgeweitet.„Live ist das markenprägende Programmangebot von Bild TV, das wir mit der neuen Sendestrecke von «Bild Live» nunmehr auf 13 Stunden deutlich ausweiten. Neben der herausragenden Berichterstattung aus und um den Krieg in der Ukraine und der politischen Lagen erreichen wir immer mehr Zuschauerinnen und Zuschauer auch mit Themen wie VIP-News und Services rund um den Alltag der Menschen. Die Entwicklung bei den Marktanteilen bei «Bild Live» bestärkt uns, diesen live-haftigen Weg für Bild TV konsequent weiterzugehen“, erklärt Claus Strunz, Bild-Chefredakteur für TV und Video.