«Rote Rosen»: Eine Hochzeit kündigt sich an

Soap-Check

Bernd hat sich getraut und um die Hand von Sandra angehalten. Diese war zunächst überfordert, nach dem Antrag aber an.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Während David seine Krankheit in den Griff bekommen möchte, versucht Franzi sich abzulenken und David aus dem Weg zu gehen. Doch die zwei treffen immer wieder aufeinander. Die beiden kommen sich näher und gestehen sich, wie sehr sie einander vermissen. Carla ist verwundert, dass Philip sich um Bijou kümmert. Als sie bei Amelie nachfragt, platzt es aus der heraus: Ihr Bruder Philip ist pleite. Kurzerhand bietet Carla ihm an, für sie als Barkeeper zu arbeiten. Notgedrungen nimmt Philip den Job an, um seine finanzielle Situation zu entspannen. Sandra ist von Bernds Heiratsantrag zuerst völlig überrumpelt, sagt dann aber glücklich „ja“! Dörte hegt noch Zweifel. Anette dagegen unterstützt Sandra in ihren Plänen, muss aber gleichzeitig mit der Trennung von ihrem Gatten Dirk klarkommen. Nachdem er sie betrogen hat, plant sie, einen Speditionsableger in Lüneburg aufzubauen.Nachdem Ariane die in der Bibel versteckte Tablette geschluckt hat, wird sie in einem kritischen Zustand ins Krankenhaus eingeliefert. Um der Vergiftung entgegenzuwirken und ihren Fluchtplan umzusetzen, hat Ariane auch eine zweite Tablette mit ins Krankenhaus geschmuggelt. Doch als sie das Gegengift einnehmen will, lässt sie es fallen. Josie schafft es gerade noch rechtzeitig, die Torte mit der falschen Aufschrift zu zerstören. Obwohl sich Constanze über Josies Ungeschicklichkeit ärgert, genießt sie das gemeinsame Picknick mit Paul. Als dieser Josie später beruhigt, ahnen beide nicht, dass Constanze die Reste von Josies Liebesgeständnis auf der Torte gefunden hat. Nach Rosalies Beichte weist Michael Raphael in seine Schranken und verlangt seine Abreise. Auch Rosalie will um ihre Beziehung kämpfen und legt Raphael nahe, auf Abstand zu gehen. Doch dieser macht ihr klar, dass sie vom Schicksal füreinander bestimmt sind, und möchte ihr dies beweisen: Er schreibt seine Handynummer auf einen 10-Euro-Schein, bezahlt damit bei einer Hotelangestellten seine Rechnung und erklärt Rosalie, dass der Schein den Weg zu ihr finden wird. Trotz Alfons‘ Zuspruch ist Gerry wegen des anstehenden Werbeshootings nervös und freut sich umso mehr, als Shirin über Henning die Möglichkeit bekommt, das Make-up der Models zu machen. Als dann das weibliche Model, mit dem Gerry fotografiert werden soll, ausfällt, schlägt dieser vor, dass Shirin einspringen soll …Als die bewusstlose Annalena ins Krankenhaus eingeliefert wird, ist die Ursache ihres Zusammenbruchs noch unklar. Wer hat das Unglück zu verantworten? Tina kann Mike nicht einfangen, sodass dieser sogar Strafanzeige gegen sie stellt. Kann Helga Tina im Verhör den Rücken stärken?Britta verstrickt Rufus wegen des vermeintlichen Fehltritts immer weiter in Lügen und befeuert damit dessen schlechtes Gewissen. Kann Rufus das Geheimnis vor Robert wahren? Corinnas Businessplan steht, doch sie bringt ausgerechnet Benedikt damit auf die Idee, die Pension selbst zu pachten. Jetzt kann ihr nur noch Ute helfen. Easy geht mit der Info über den Kuss locker um, weil Cecilia die ganze Schuld auf sich nimmt.Miro versucht, seine Gewissensbisse zu verdrängen. Doch dann kommt Lucie dahinter. Bei Finns Patientin Maja treten urplötzlich Komplikationen auf, die auch für Imani schwerwiegende Folgen haben. Henning springt als Aushilfe in der Trinkhalle ein und wird prompt von Daniela eingearbeitet, der er eigentlich lieber aus dem Weg gehen würde.Michi schafft es nicht zur persönlichen Anmeldung beim Line-Dance-Wettbewerb, und Maren überredet Tobias, sich als Michi auszugeben. Doch die beiden geraten unter Druck, als ein Tanzrivale von Michi Tobias zum Duell fordert ... Laura gelingt es, den bewusstlosen John aus der Badewanne zu retten. Unbemerkt von seinen Geschwistern besucht Laura John im Krankenhaus, wo der trotz Medikamentenrausch eine wichtige Botschaft an sie hat.weiterSam lässt sich von Meike und George spontan dazu überreden, im Hostel bei einem jazzigen Lounge Day aufzutreten. Robert hat allerdings seinerseits schon die Sängerin Mizzi engagiert. Er unterstellt Meike und George, Sam nur deswegen bei der Veranstaltung singen zu lassen, weil sie mit ihr befreundet sind. Sam geht auf die Diskussion gar nicht ein und überlässt Mizzi die Bühne. Doch schon bald stellt sich heraus, dass die von Robert engagierte Sängerin völlig überfordert ist. Sam muss nun doch in die Bresche springen. Sie nutzt ihre Chance und zeigt, was sie draufhat. Der schwer beeindruckte Robert verfällt ihrem Charme.Paula kehrt gefrustet aus Hamburg zurück. Nach dem Zerwürfnis mit Rick steht sie kurz davor, ihren Platz in der Schnitte zu räumen. Dann muss sie jedoch erfahren, dass Rick von Miguel abserviert wurde, nachdem dieser bekommen hat, was er die ganze Zeit wollte: seine Festanstellung. Voller Wut auf Miguel raufen sich Rick und Paula zusammen und ersinnen einen Plan. Sie wollen den mittlerweile verhassten Kollegen, der sie beinahe ihre Freundschaft gekostet hätte, loswerden. Mit vereinten Kräften gelingt es Paula und Rick schließlich, Miguel zum Aufgeben zu bewegen. Voller Genugtuung feiern die beiden ihren Triumph.