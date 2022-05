Finale «This Is Us»-Staffel startet im Juni bei Disney+ und Prime Video

TV-News

Die sechste Staffel der US-Serie «This Is Us» kommt nach Deutschland.

Im deutschen Fernsehen gelang der US-Seriekein durchschlagender Erfolg, nach nur einer Staffel verzichtete ProSieben auf eine Fortsetzung und schob die NBC-Reihe zu sixx ab. Dort lief es zumindest für die Ansprüche des kleinen Senders recht ansprechend. Seit der vierten Staffel erfolgte die Deutschland-Premiere auf dem Amazon-Streamingdienst Prime Video. Nun hat auch Disney+ den Start der sechsten und finalen Staffel zeitgleich zur Amazon-Ausspielung angekündigt. Die 18 neuen Episoden erscheinen bei beiden Anbietern ab dem 1. Juni, also kommenden Mittwoch.«This Is Us» stammt von Dan Fogelman, der als Autor von zahlreichen Animationsfilmen wie «Cars», «Die Gebrüder Weihnachtsmann» und «Bolt» bekannt wurde. Es folgten Werke wie «Crazy, Stupid, Love.» und «Last Vegas». In der sechsten Staffel sind Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley, Susan Kelechi Watson, Chris Sullivan, Jon Huertas, Caitlin Thompson, Chris Geere, Niles Fitch, Logan Shroyer, Hannah Zeile, Eris Baker, Faithe Herman, Lyric Ross, Asante Blackk und Griffin Dunne zu sehen.Obwohl die Serie bei NBC zu sehen ist, wurde sie von 20th Television produziert, einer Tochter des Konzerns Walt Disney. Dadurch waren die Wege sehr kurz zum hauseigenen Streamingdienst, um die Serie weltweit auszuspielen. Nun teilen sich Disney+ und Amazon Prime Video also die Deutschlandpremiere. Beide Serien werden dann vollständig bei beiden Streamingdiensten verfügbar sein.