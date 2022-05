Aufschwung bei «Sing meinen Song» und «Nachtschicht»

Quotennews

Nicht nur die VOX-Musikshow überzeugte gestern wieder mehr Zuschauer, auch für die neue Reportagereihe bei RTLZWEI wuchs das Interesse.



Nach dem Allzeittief beivor zwei Wochen hatte sich die Musikshow am vergangenen Dienstagabend wieder auf 1,05 Millionen Fernsehende und passable 4,2 Prozent Marktanteil gesteigert. Die 0,53 Millionen Umworbenen sicherten sich starke 9,2 Prozent. Diese Woche stand nun die Künstlerin Lotte im Fokus und ihre Songs wurden von Clueso, SDP, Johannes Oerding und weitern Musikern gecovert.Auch die fünfte Ausgabe setzte den Aufwärtstrend mit 1,10 Millionen Zuschauern nun fort. Allerdings stagnierte der Marktanteil bei annehmbaren 4,1 Prozent. Erneut fanden 0,53 Millionen Jüngere auf den Sender, wodurch die Quote aber nun auf hohe 8,3 Prozent sank. Im Anschluss blieben noch 0,61 Millionen Fernsehzuschauer für diedran und sicherten sich so akzeptable 3,3 Prozent Marktanteil. Die 0,26 Millionen Werberelevanten verbuchten einen passablen Marktanteil von 5,7 Prozent.RTLZWEI zeigte zur Primetime die zweite Folge der neuen Reportagereihe. In der Vorwoche verlief der Auftakt vor 0,47 Millionen Interessenten. Gestern hatte sich die Reichweite nun auf 0,51 Millionen Menschen erhöhte. Die Sehbeteiligung stagnierte jedoch bei mäßigen 1,9 Prozent. Zuletzt hatten 0,20 Millionen Umworbene eingeschalten, gestern waren nun 0,28 Millionen 14- bis 49-Jährige mit dabei. So machte der Marktanteil eine Sprung von 3,4 auf solide 4,3 Prozent.