RTL-Dokusoap «Reich und Herzlich» startet mit Luft nach oben

Quotennews

Vor einem Jahr war bereits eine Ausgabe des Formats ausgestrahlt worden. Jetzt liefert RTL Nachschub.



Im Juni des vergangenen Jahres ging die Dokusoaperstmals bei RTL auf Sendung. Für zwei Wochen lassen Millionäre ihren Reichtum hinter sich und engagieren sich getarnt als TV-Redakteure in einer gemeinnützigen Organisation. Auf diese Weise wollen sie Deutschlands Alltagshelden sichtbar machen und ihnen etwas für ihren Einsatz zurückgeben. Die erste Ausgabe sahen sich vor ziemlich genau einem Jahr 1,59 Millionen Fernsehende an, was einen akzeptablen Marktanteil von 6,0 Prozent zur Folge hatte. Bei den 0,70 Millionen Umworbenen standen passable 10,5 Prozent auf dem Papier.Tatsächlich hatte sich das gestrige Interesse mit 1,54 Millionen Neugierigen wenig verändert. Für den Sender war eine mäßige Quote von 5,8 Prozent möglich. In der Zielgruppe fanden sich 0,60 Millionen Werberelevante vor dem Bildschirm ein. Dies spiegelte sich in einem annehmbaren Marktanteil von 9,4 Prozent wider. Gestern war die Konkurrenz durch die 2.-Liga-Relegation jedoch recht groß. Es bleibt also abzuwarten, ob sich die Ausgaben, die in den kommenden Wochen folgen werden, noch steigern können.Ab 22.35 Uhr folgte die Dokureihe. In der nun vierten Folge waren Laura Wontorra und Sasha bereits bei den Jahren 1995 bis 1999 angelangt und warfen hierfür einen Blick auf den «Harry Potter»-Hype, Boybands und Lady Diana. Mit 0,80 Millionen Fernsehenden ging es für das Format wieder aufwärts und der Marktanteil erhöhte sich von zuletzt niedrigen 4,2 auf maue 5,4 Prozent. Bei den 0,27 Millionen Jüngeren stand mit mäßigen 7,6 Prozent das bislang beste Ergebnis auf dem Papier.