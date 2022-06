Podstars

Der Podcast der beliebtesten Mitarbeiter aus zweiter Reihe – direkt nach Klaas Heufer-Umlauf & Co.

Es gibt zahlreiche verschiedene Podcasts, ein absolut unterhaltsamer Podcast ist «Eulen vor die Säue». Dies liegt unter anderem auch an den Darstellern. Bein den Leuten handelt es sich um sogenannte „Joko und Klaas“-Mitarbeiter, die unter anderem auch Teil der Florida TV-Produktion sind. Der Zuhörer erfährt spannende Details über die Produktion der Florida Entertainment-Produktion aus aller Erster Hand. Mittlerweile gibt es zahlreiche verschiedene Staffeln des Podcast, die sich der Zuhörer anhören kann.Das Podcast „Eulen vor die Säue“ gibt es bereits seit dem Jahr 2020. Aufgrund des einmaligen Comedy-Faktors gehört „Eulen vor die Säue“ bereits zu einem der beliebtesten Podcasts überhaupt. Zwei Mitarbeiter stehen bei diesem Podcast besonders im Vordergrund. Dabei handelt es sich sowohl um Sebastian Graage als auch um Thomas Martiens. Diese beiden werden zudem auch noch die beliebtesten Mitarbeiter aus zweiter Reihe bezeichnet.Der Podcast „Eulen vor die Säue“ setzt sich aus unzähligen freien Dialogen zwischen Frank Thomas Graage, Thomas Martiens und Frank Tonmann zusammen. Dabei werden viele unterschiedliche Themen angesprochen und auf eine unterhaltsame Art und Weise ausdiskutiert. Der Podcast ist in unterschiedlichen Staffeln unterteilt. In den meisten Podcasts geht es um die vergangene Produktion von Florida Entertainment. Dazu gehört zum Beispiel «Circus HalliGalli» oder aber auch das «Duell um die Welt».Sowohl Graage als auch Martiens und Tonnmann kommen aus Berlin und sind zudem auch noch Kollegen, die zusammenarbeiten. Dies ist ebenfalls ein beliebtes Gesprächsthema in den Podcasts der drei. Während dem Podcast finden unter anderem auch Telefonate mit Joko und Klaas und anderen Darstellern statt. Sowohl Graage als auch Martiens und Tonmann sind alle bei dem Unternehmen angestellt und schildern somit ihre ganz individuellen Erfahrungen bei der Arbeit. Der Podcast „Eulen vor die Säue“ ist nicht nur unterhaltsam, sondern zudem auch abwechslungsreich.