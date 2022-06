Marvel-Universe: Monet St. Croix

Marvel

Hierbei handelt es sich um einen besonderen Marvel-Charakter.

Einer der bekanntesten weiblichen Marvel-Charakter ist Monet St. Croix. Sie ist besonders durch ihre geheimnisvollen Charaktereigenschaften bekannt. Monet St. Croix stammt aus einer sehr guten Familie und ist mit mehreren Geschwistern in Jugoslawien aufgewachsen.Es gibt viele unterschiedliche Marvel-Charakter. Jeder dieser Charakter verfügt über ganz individuelle Eigenschaften. Croix ist nicht nur Single, sondern kann zudem noch viele verschiedene Sprachen sprechen. Neben Französisch gehört unter anderem auch noch Jugoslawisch, Bosnisch, Algerisch und Marokkanisch zu den Sprachen, die Monet St. Croix spricht. Monet St. Croix stammt aus einer sehr reichen und vor allem wohlhabenden Familie. Dies spiegelt sich auch in dem Charakter von Monet St. Croix wider. Sie wuchs nicht alleine auf, sondern noch mit zwei jüngeren Zwillingsschwestern und einem älteren Bruder. Monet St. Croix war das absolute Lieblingskind der Familie.Bereits recht früh kam Monet St. Croix mit Marius, einem weiteren Marvel Charakter zusammen. Marius reiste durch viele unterschiedliche Dimensionen und gewann somit sehr schnell an Macht. Dabei wollte er sie an seiner Seite, um mit ihr zusammen neue Dimensionen zu entdecken. Monet St. Croix wies ihn jedoch ab, da von ihrer Seite absolut kein Interesse bestand. Marius konnte dies nicht akzeptieren und hielt Monet St. Croix auf eine sehr magische Art und Weise in Form einer verstummten Kreatur gefangen. Diese Kreatur verfügt über messerscharfe, diamantharte rote Haare. Diese sind gleichzeitig auch das absolute Markenzeichen von Monet St. Croix.Die Geschwister Nicole und Claudette wussten genau, das Monet St. Croix das absolute Lieblingskind der Eltern war. Die Schwestern nutzen die Kräfte um mit dem Erscheinen von Monet St. Croix zu einem Körper zu verschmelzen. Die Zwillingsversion von Monat gleicht ihrem original in jeder Hinsicht. Sowohl ihre Persönlichkeit als auch ihre Kräfte und ihre psychische Stärke war identisch. Monet St. Croix ist ein ganz besonderer Marvel-Charakter, der sich durch eine Vielzahl von unterschiedlichen Eigenschaften auszeichnet. Genau diese Eigenschaften machen Monet St. Croix zu etwas ganz Besonderem.