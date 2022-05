RTL-Morgenschiene: Janique Johnson sorgt für Wetteraussichten

Köpfe

Die Moderatorin der «RTLZWEI News» wird neben ihrer aktuellen Tätigkeit auch in den «Punkt»-Sendungen von RTL zu sehen sein.

Janique Johnson, die Moderatorin der «RTLZWEI News», wird künftig eine weitere Aufgabe übernehmen. Wie RTL am Montag mitteilte, wird die Moderatorin ab dem 25. Mai auch in den «Punkt»-Sendungen des Kölner Senders zu sehen sein. Darin wird sie die Wetter-Aussichten präsentieren. Ihre Moderation bei RTLZWEI wird sie fortsetzen.„Im Zuge des Rebrandings am Morgen bringen wir zusätzlichen frischen Wind in unser RTL-Frühmagazin. Wir freuen uns daher sehr, dass wir mit Janique eine junge und gleichzeitig sehr erfahrene Journalistin für unser Format gewinnen konnten, die mit ihrer sympathischen Art durch das Wetter und relevante Wetterthemen führen wird“, erklärt Martin Gradl, Chefredakteur Leben & Leute bei RTL News.„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit einem tollen Team. Das Wetter wird auch angesichts der Klimakrise immer relevanter. Mit der neuen Position kann ich die Moderation von Nachrichten und Wetter ideal verbinden und bin sehr gespannt auf die neue Herausforderung“, so Janique Johnson, die seit Oktober 2019 Redakteurin und Planerin bei RTL News ist, darunter für die «Punkt»-Magazine, «Exclusiv» und «Explosiv». Seit April 2021 moderiert sie die «RTLZWEI News».