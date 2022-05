RTL startet TikTok-Kanal zur Nürburgring-Übertragung

Vermischtes

Auf dem TikTok-Kanal @rtl.sport soll das 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring im 9:16-Format live übertragen werden.

Im Vorfeld des diesjährigen 24-Stunden-Rennens vom Nürburgring hatte der RTL-Sender Nitro die Übertragungsrechte in der vergangenen Woche für drei weitere Jahre bis einschließlich 2024 verlängert. Am kommenden Wochenende steigt die Marathon-Veranstaltung in diesem Jahr. Nitro plant für die nunmehr siebte Ausstrahlung des Motorsport-Highlights gleich eine 27-stündige Übertragungsstrecke von Samstag, den 28. Mai um 13:40 Uhr bis Sonntag, den 29. Mai um 16:40 Uhr. Damit will man gar den bisherigen Rekord knacken, der aus dem Jahr 2016 stammt und 26 Stunden und 20 Minuten dauerte.Zusätzlich zur TV-Übertragung wird das Rennen auch in den Sozialen Medien live ausgestrahlt. Dafür hat RTL Deutschland eigenes einen neuen TikTok-Kanal gegründet, der dann seine Premiere feiern wird. Fans können die entscheidenden Phasen des Langstreckenklassikers erstmals live auf dem Kurzvideo-Dienst verfolgen. Daswird damit zum ersten Sportereignis, das RTL Deutschland auf der Videoplattform präsentiert. RTL übertragt das Rennen in einem 9:16-Stream als Split-Screen bestehend aus dem Live-Bild des Rennens sowie exklusivem Kommentar und aufwendiger Live-Begleitung.„Mit einem umfangreichen Livestream wollen wir neue Distributionswege gehen und die junge Zielgruppe dort abholen, wo sie sich aufhält: auf TikTok. Mit eigenem Kommentar und exklusiven Backstage-Einblicken schaffen wir außerdem ein Second-Screen-Erlebnis für den TV-Zuschauer. So stellen wir ein breitgefächertes Angebot auf und passen die Übertragung an die progressive Welt der Gen Z an“, erklärt Saskia Meister, Head of Social Media Sport, das Ziel hinter der TikTok-Begleitung.Die Community auf @rtl.sport kann am Samstag ab 15:35 Uhr sowie am Sonntag ab 14:00 Uhr beimdabei sein und unter anderem den Rennstart sowie die Schlussphase verfolgen. Insgesamt wird der Kanal rund fünf Stunden Rennaction sowie eigene Live-Begleitung präsentieren. Kommentator Matthias Malmedie und die motorsportaffinen TikTok-Creator Dominik Fisch und Jessica Thön führen durch den Stream und liefern Analysen und Geschichten rund um das «24h Nürburgring». Die Reporter Cornelius Strittmatter und Marc Dumitru fangen zudem im Gespräch mit Fans und Fahrern die Stimmung rund um das „Volksfest des Motorsports“ abseits der Strecke ein.