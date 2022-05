Mäßiger Otto-Tag bei RTL

Quotennews

Zum 50. Bühnenjubiläum von Otto Waalkes widmete RTL schon die Samstags-Primetime dem Comedian. Gestern gab es zahlreiche Filme von und mit Otto im Tagesprogramm.

Schon die Primetime am Samstagabend wollte mitvor 1,41 Millionen Zuschauern und 0,45 Millionen Umworbenen nicht so recht funktionieren. Dennoch ist es richtig, einer Legende auf der Bühne auch die Zeit im Tagesprogramm zu widmen, einfach, weil es eben richtig ist. Der Blick auf die Zahlen bleibt dennoch nicht aus. Bereits ab 05:50 Uhr konnte bei RTL gesehen werden, der Uhrzeit geschuldet war das Interesse mit 0,15 Millionen Zuschauern und 0,08 Millionen Umworbenen natürlich gering. Die Marktanteile lagen zu diesem Zeitpunkt bei 6,2 Prozent gesamt und 12,9 Prozent am Zielgruppen-Markt. Um kurz vor 9 Uhr lief dann die Wiederholung vonvor 0,37 Millionen Zuschauern sowie 0,14 Millionen Umworbenen. Somit blockierte Otti 5,0 Prozent des gesamten Marktes und 8,5 Prozent am Markt der Zielgruppe.Etwas weiter in den Sonntag hinein sollteab 11:45 Uhr bereits 0,52 Millionen Zuschauer und 0,2 Millionen Umworbene begeistern, wodurch sich die Marktanteile auf 5,4 und 9,5 Prozent steigerten. Dem Trend folgten die beiden-Filme, die im Anschluss liefen.holte 0,6 Millionen,schon 0,78 Millionen Zuschauer. Zuschauer aus der Zielgruppe konnten vorerst 0,2 und im Anschluss 0,3 Millionen definiert werden, dadurch ergaben sich Marktanteile von 9,2 und 11,8 Prozent. Insgesamt reicht es zu 6,1 und 7,2 Prozent.Danach war der Otto-Tag auch vorbei bei RTL und Martin Rütter übernahm. Mitexplodierte die Reichweite auf 1,59 Millionen Zuschauer, der Marktanteil sprang über zwei Punkte auf 9,5 Prozent. Auch die Zielgruppe steigerte sich in Sachen Reichweite auf 0,42 Millionen Umworbene, der Marktanteil blieb jedoch mit 11,8 Prozent identisch.