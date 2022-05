Blockbuster-Battle

Ein Klassiker, ein Horror-Raum und ein Scorsese-Streifen

Veit-Luca Roth von 22. Mai 2022, 09:30 Uhr

Tom Cruise darf sich in diesem Battle als Maverick beweisen, während ProSieben mit Horror punkten will. Doch am Ende steht Martin Scorsese und die Stille.

«Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel» (Sat.1, 20:15 Uhr)

Mit diesem rasanten Actioner bekam die Karriere von Tom Cruise mächtig Schub: Pilot Maverick und sein Navigator Goose werden für die Rettung eines Kollegen mit einem "Top Gun"-Lehrgang in Kalifornien belohnt. Bei der Elite-Staffel zählt nur, die Nummer Eins zu werden - und genau das will Maverick. Aber dann verliebt er sich in die schöne Ausbilderin Charlie. Sie und der Tod seines Kameraden bringen den ehrgeizigen Piloten ins Wanken



Die Bewertung

Quotenmeter.de: /

Rotten Tomatoes Audience Score: 8

Metascore: 5

IMDb User Rating: 7

Gesamtbilanz: 20 von 40 Punkten



«Escape Room» (ProSieben, 20:15 Uhr)

Sechs Personen stellen sich einem tödlichen Spiel: Als die unsichere Physikstudentin Zoey eine Einladung zu einem Escape-Room-Spiel erhält, hält sie dies für die perfekte Gelegenheit, sich ihren Ängsten zu stellen. Gemeinsam mit fünf weiteren Mitstreitern soll sie das neueste Rätsel-Erlebnis der Firma Minos testen und hat nebenbei die Chance, 10.000 Dollar zu gewinnen. Die Kandidaten ahnen nicht, dass lebensgefährliche Aufgaben auf sie warten. Wer wird den Raum lebend verlassen? Die Quotenmeter-Kritik zog folgendes Fazit: „«Escape Room» ist keine bloße Schnitzeljagd mit Gewalteinlagen, sondern ein zu gleichen Anteilen anspruchsvoller wie adrenalingeladener Horrorthriller.“



Die Bewertung

Quotenmeter.de: 7

Rotten Tomatoes Audience Score: 5

Metascore: 5

IMDB User Rating: 6

Gesamtbilanz: 23 von 40 Punkten



«Silence» (Sony AXN, 20:15 Uhr)

1638 brechen Pater Rodrigues und Pater Garupe nach Japan auf, um ihren vermissten Kollegen und Missionar Pater Ferreira zu suchen. Vor Ort erfahren sie am eigenen Leib die brutale Verfolgung der Christen durch die japanischen Machthaber.



Die Bewertung

Quotenmeter.de: 7

Rotten Tomatoes Audience Score: 7

Metascore: 8

IMDb User Rating: 7

Gesamtbilanz: 29 von 40 Punkten



