«Lets Dance» zum Finale wieder stärker, aber deutlich unter dem Vorjahresniveau

Mit den Quoten im Vorjahr konnte die Finalshow nicht mithalten und auch die vier Millionen-Marke wurde nicht geknackt. Dennoch legte das Format seit den vergangenen Wochen eine deutliche Steigerung hin.



Im diesjährigen Finale der 15. Staffel vonstand die Journalistin Janin Ullmann, der Leichtathlet Mathias Mester sowie der Zirkusartist und «Ninja Warrior Germany»-Gewinner René Casselly. In der letzten Folge mussten die drei Prominenten noch jeweils drei Tänze präsentieren: Den Jurytanz, den Lieblingstanz und schließlich den Final-Freestyle. Am Ende entscheidet jedoch nicht die Punktzahl der Jury, sondern die Zuschauer wählen den „Dancing Star 2022“. Die Wahl fiel schließlich auf René Casselly.In der vergangenen Woche hatte sich das Format wieder auf 3,71 Millionen Fernsehende und 0,97 Millionen Jüngere gesteigert. Mit der gestrigen Ausgabe erhöhte sich die Reichweite sogar auf 3,94 Millionen Menschen. Man blieb jedoch hinter den Werten zu Beginn der Staffel zurück als regelmäßig mehr als vier Millionen Interessenten einschalteten. Der Marktanteil wuchs zum Abschluss auf den Staffelbestwert von herausragenden 18,9 Prozent. Auch die 1,22 Millionen Umworbenen überzeugten mit sehr starken 24,1 Prozent. Im Vorjahr verfolgten allerdings noch 4,85 Millionen Interessenten sowie 1,75 Millionen aus dem jüngeren Publikum die Finalshow. Von derartigen Werten blieb RTL weit entfernt. 2018 schnitt eine Finalshow zuletzt schwächer ab.Ein letztes Mal wurde so auch das anschießendegezeigt, welches erst ab 0.30 Uhr auf Sendung ging. Dennoch saßen weiterhin 2,05 Millionen Neugierige vor dem Bildschirm, was die Quote auf ausgezeichnete 23,2 Prozent wachsen ließ. Die 0,56 Millionen Werberelevanten verbuchten weiterhin überzeugende 21,7 Prozent.