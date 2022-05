Mit Ursula von der Leyen fährt «maybrit illner» keine Bestwerte ein

Quotennews

Ein Grund für die verhaltenen Talkshow-Quoten könnte das Primetime-Programm «Wendehammer» sein.

Das Zweite Deutsche Fernsehen strahlte am Donnerstag um 20.15 Uhr zwei neue Episoden vonaus. Der Erfolg der Premiere hielt sich in der vergangenen Woche mit rund drei Millionen Zuschauern in Grenzen, die zwei neuen Geschichten der sechsteiligen Serie wollten 1,98 und 1,93 Millionen Zuseher sehen. Die Episoden „Kein Rauch ohne Feuer“ und „Einmal ist keinmal“ sicherten sich 7,5 und 7,1 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr man 0,19 und 0,25 Millionen Zuschauer ein, die Marktanteile sorgten für grausige 3,0 und 3,4 Prozent.Um 22.15 Uhr war EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) beizu Gast. Das Thema „Krieg in der Ukraine – Was will der Westen“ verfolgten 2,56 Millionen Zuschauer, die Sendung mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) und Gregor Gysi (Die Linke) kam auf mittelmäßige 13,2 Prozent Marktanteil. Mit 0,23 Millionen jungen Zuschauern wurden maue 4,4 Prozent Marktanteil verzeichnet. Das enttäuschende Abschneiden könnte auch an der Relegation in Sat.1 gelegen haben.Die Talkshowrundete den bunten ZDF-Fernsehabend ab. 1,94 Millionen Zuschauer waren dabei, die Sendung aus Hamburg verbuchte einen Marktanteil von 19,0 Prozent. Bei den jungen Menschen blieben 0,21 Millionen Zuschauer wach, der Marktanteil sorgte für gute 7,9 Prozent.