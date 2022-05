«WSMDS?» löst «LNB» ab

TV-News

Etwas früher als gewohnt verabschiedet sich «Late Night Berlin» in die Sommerpause. Joko Winterscheidts Quiz-Sendung wird zunächst auf dem frei gewordenen Sendeplatz wiederholt.

Noch im Mai verabschiedet sich Klaas Heufer-Umlauf mit seiner Late-Night-Showin die Sommerpause. Die letzte Folge der Frühjahrsstaffel gibt es am 31. Mai um 22:45 Uhr bei ProSieben zu sehen. In der Folgewoche übernimmt diesen Sendeplatz dessen Kompagnon Joko Winterscheidt. Winterscheidt wird mit seiner Quiz-Showzu sehen sein. Dabei handelt es sich aber um Wiederholungen der dritten Staffel, die Anfang des Jahres zu sehen war. Die Moderation am 7. Juni übernimmt dabei übrigens Mark Forster.Der Unterföhringer Sender wird «Wer stiehlt mir die Show?» im Übrigen auch tags zuvor in der Daytime ausstrahlen. Am Pfingstmontag wiederholt die roten Sieben ab 6:10 Uhr alle Sendungen, in denen nicht Joko Winterscheidt moderierte. Einzige Ausnahme: Die Sendung mit Bastian Pastewka gibt es nicht zu sehen. Der Rest des Feiertagsprogramms besteht in der Primetime aus Blockbuster-Filmen. Um 20:15 Uhr istim Programm, danach folgt die Free-TV-Premiere von. Auch am Pfingstsonntag setzt ProSieben voll auf Filme aus Hollywood. Ab 10:45 Uhr bis 1:30 Uhr besteht der Sendetag ausschließlich aus Marvel-Filmen. So beginnt das Programm mitund, danach folgen, ehe in der Primetimeundausgestrahlt wird.Am Abend zuvor, 4. Juni, kommt es zu einer neuen-Ausgabe. Elton wird ab 20:15 Uhr das Duell zwischen den beiden Moderatorinnen Charlotte Würdig und Jeannine Michaelsen moderieren. Ron Ringguth kommentiert die Spiele.