Sabine Werner und Carl Bruchhäuser ziehen in den Fürstenhof

TV-News

Die ARD-Telenovela «Sturm der Liebe» erhält im Juli zwei neue Cast-Mitglieder.

Wie die ARD am Donnerstag bestätigte, erweitert sich der Cast der täglichen Telenovelaab Juli um zwei Namen. Ab Folge 3.862 (voraussichtlicher Sendetermin: 6. Juli 2022) wird Sabine Werner als Helene Richter im Fürstenhof zu sehen sein, während nur zwei Tage später Carl Bruchhäuser als Leon Thormann zur Bavaria-Fiction-Produktion dazustößt. Werners Charakter wird als „herzlich, humorvoll und fürsorglich“ beschrieben, die dies „manchmal vielleicht ein bisschen zu sehr“ ist. Helene Richter kehrt nach langer Erholungsreise nach Bichlheim, um wieder in der Nähe ihrer beiden Söhnen Max (Stefan Hartmann) und Gerry (Johannes Huth) zu leben. Helene liebt ihre Jungs über alles und vor allem Gerry schenkt sie ihre volle Aufmerksamkeit. Umso schwieriger ist es für sie, damit klarzukommen, dass Gerry sich weiterentwickelt hat und selbstständig geworden ist. Deshalb ist es für Helene jetzt an der Zeit, sich endlich um sich selbst zu kümmern.„Ich bin beeindruckt vom täglichen Arbeitspensum, der Disziplin und gleichzeitigen Spontanität der wunderbaren Kollegen. Es macht mir großen Spaß, mich jeden Tag auf neue Situationen einzulassen“, beschreibt Werner, die zum ersten Mal eine tägliche Serie dreht, die Arbeit. Über ihre Rolle verrät sie: „Einerseits ist Helene mit ganzer Seele Mutter und es fällt ihr schwer, ihre Söhne loszulassen. Andererseits möchte sie herausfinden, was für sie selbst in diesem Lebensabschnitt noch alles möglich ist. Sie sucht sich neue Herausforderungen, ist neugierig darauf, was das Leben ihr noch zu bieten hat.“Voraussichtlich ab dem 8. Juli ist dann auch Carl Bruchhäuser als Leon Thormann zu sehen, der als „charmant und ehrgeizig“ beschrieben wird. Leon arbeitet für die Schokoladenmanufaktur "Schoko-Götter" und soll ausgerechnet in Bichlheim eine Zweigstelle eröffnen. Leon gibt sich Josie (Lena Conzendorf), der die neue Filiale ein Dorn im Auge ist, zunächst nicht als ihr Konkurrent zu erkennen. Denn er ist der Überzeugung, dass er Josie schnell vom Markt verdrängen kann. Doch als Leon klar wird, mit welchem Talent Josie gesegnet ist, ist er nicht nur von ihren Pralinenkreationen fasziniert.„Ich verliebe mich hier gerade täglich aufs Neue: In mein Gegenüber, meine Rolle und vor allem in meinen Beruf; mit allen Turbulenzen, die dazu gehören", so Carl Bruchhäuser über sein Engagement bei «Sturm der Liebe». Über seine Rolle sagt er: „Leon ist ein smarter und charmanter Karrieretyp, der völlig unverhofft von der Liebe erwischt wird. Zum ersten Mal sind ihm seine Gefühle wichtiger als sein Beruf, und er kämpft darum, beides zu vereinen."