hr begleitet möglichen Frankfurter Sieg-Empfang

TV-News

Am Mittwoch kann sich Eintracht Frankfurt zum Gewinner der Europa League krönen. Einen möglichen Empfang der Mannschaft auf dem Frankfurter Römer überträgt der Hessische Rundfunk am Donnerstag.

Die Frankfurter Eintracht kann am Mittwochabend, 18. Mai, Geschichte schreiben und zum ersten Mal seit über 40 Jahren wieder einen europäischen Titel gewinnen. Gegner im Finale in Sevilla ist der schottische Traditionsklub Glasgow Rangers. Während das Spiel live im Privatfernsehen bei RTL übertragen wird, wird der Hessische Rundfunk (hr) am Folgetag vom Empfang auf dem Frankfurter Römer berichten. Bei einem möglichen Gewinn ist der öffentlich-rechtliche Sender von Anfang an live vor Ort.Der hr verspricht: „Von 17:55 bis 21 Uhr verpassen Eintracht-Begeisterte nichts.“ Denn sowohl im linearen Fernsehen als auch im Livestream auf hessenschau.de wird der Empfang des Teams, von der Ankunft am Flughafen, über einen geplanten Autokorso in die Innenstadt bis hin zur Feier im Kaisersaal und auf dem Römerbalkon. Die Ankunft des Teams in Deutschland ist gegen 18 Uhr geplant.Der hr plant den Einsatz von zahlreichen Kameras, unter anderem aus einem Helikopter und von vier Motorrädern aus wird der Weg des Eintracht-Trosses von der Landung in Frankfurt bis zum Römer eng begleitet. Ralf Scholt moderiert die Sondersendung, Florian Naß kommentiert die Ereignisse rund um den Empfang. Mittendrin sein werden die Reporter Markus Philipp und Sebastian Rieth, unter anderem während des angedachten Autokorsos, sowie Reporterin Janine Hilpmann bei den Fans auf dem Römerberg.Der hr sendet außerdem am Freitag, 20. Mai, um 20:15 Uhr die Dokumentationvon Autor Florian Nass im hr-fernsehen. Eine Wiederholung ist am Sonntag, 22. Mai, um 14:00 Uhr vorgesehen.