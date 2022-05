Netflix bringt «Black Mirror» zurück

US-Fernsehen

Bei einer möglichen sechsten Staffel sollen mehr Geschichten produziert werden.

Es ist fast drei Jahre her, dass Staffel fünf des dystopischen Dramasim Juni 2019 auf dem Streaming-Dienst Premiere feierte, aber Quellen deuten darauf hin, dass eine neue Anthologie-Serie von «Black Mirror» Gestalt annimmt und das Casting bereits im Gange ist.Während Details über spezifische Geschichten unter Verschluss gehalten werden, berichtete der US-Branchendienst ‚Variety‘, dass Staffel sechs Episoden mehr haben wird als Staffel fünf, die nur drei Folgen umfasste und Andrew Scott, Anthony Mackie, Yahya Abdul-Mateen II, Topher Grace und Miley Cyrus in den Hauptrollen hatte.Eine Quelle, die der Produktion nahesteht, berichtet ‚Variety‘, dass die neueste Staffel sogar noch filmischer angelegt ist und jede Folge wie ein eigener Film behandelt wird. Dies steht natürlich im Einklang mit den letzten Staffeln von «Black Mirror», bei denen die Episoden in der Regel länger als 60 Minuten waren und einen unglaublich hohen Produktionswert hatten.