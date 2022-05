«Princess Charming» geht Mitte Juni in die zweite Runde

TV-News

Außerdem hat RTL+ weiteren US-Serien-Nachschub angekündigt. Mit dabei sind unter anderem «Nancy Drew» und die «Charmed»-Neuauflage.

Im vergangenen Jahr war das RTL+-Format (ehemals TVNow)der neue „Talk of the Town“ im Reality-Segment. Der lesbische Ableger von «Prince Charming» überzeugte mit positiver Ausstrahlung und feministischer Aufklärungsarbeit. Dies überzeugte nicht nur die Jury des Deutschen Fernsehpreises in der Kategorie „Beste Unterhaltung Reality“, die Sendung brachte dem Streamingdienst auch eine Nominierung für den 58. Grimme-Preis ein. Nun hat RTL+ den Starttermin für die zweite Staffel genannt, in der die 28-jährige Hannover im Mittelpunkt steht und auf der Suche nach der großen Liebe ist. Los geht es ab dem 14. Juni. In Griechenland hat sie die Auswahl aus 19 Singles, für die sie sich entscheiden kann.Später wird die Datingshow auch erneut bei VOX im Programm sein. Dort lief es aus Quotensicht rund fünf Monate nach der Online-Veröffentlichung allerdings weniger erfolgreich. Am Freitagabend schalteten im Schnitt nur 0,32 Millionen Zuschauer ein, die Marktanteile in der Zielgruppe bewegten sich zwischen mäßigen 5,4 und katastrophalen 2,1 Prozent.Unterdessen hat RTL+ für den Juni weiteren Serien-Nachschub aus Übersee angekündigt. So startet ab dem 15. Juni die The-CW-Seriebeim deutschen Streaminganbieter. Zunächst wird die erste Staffel zur Verfügung stehen, in der Kennedy McMann die titelgebende Teenagerdetektivin. In ihrer Heimatstadt Horseshoe Bay (Maine) löst sie immer wieder auf brillante Weise Rätsel und mausert sich zur jugendlichen Detektivin – bis der frühe Tod ihrer Mutter Nancys Collegepläne durchkreuzt. Durch den Verlust am Boden zerstört, schwört Nancy dem Lösen von Verbrechen ab. Doch als sich in Horseshoe Bay ein Mord ereignet, gerät Nancy zusammen mit anderen Jugendlichen unter Verdacht. Gemeinsam ermitteln sie, um ihre Unschuld zu beweisen.Ebenfalls am 15. Juni kommen die ersten drei Staffeln der Superman-Serieauf die Plattform sowie die dritte Staffel des Reboots, die 2018 ebenfalls bei The CW startete. Das Original lief einst zwischen 1998 und 2006 auf dem Vorgänger-Network The WB. Bereits jetzt sind die ersten beiden Staffeln der Neuauflage bei RTL+ verfügbar. Darin erfahren die Schwestern Mel (Melonie Diaz), Maggie (Sarah Jeffrey) und Macy (Madeleine Mantock), dass sie die jüngste Generation einer Linie mächtiger Hexen sind und gegen die dunklen Mächte antreten müssen. In der neuen Staffel stehen die drei vor neuen Herausforderungen: Das Trio muss nicht nur persönliche Beziehungen retten, sondern auch neue Lebensentscheidungen treffen.