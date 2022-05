Disney+: Harte Richtlinien für Werbekunden

Mariele Millowitsch: ‚Ich versuche Figuren zu erzählen, die verletzlich sind‘ Die Kölner Schauspielerin ist am Mittwoch wieder in der ZDF-Reihe «Marie Brand» zu sehen. Sollte RTL gute Bücher für ein «Nikola»-Revival vorlegen, würde Millowitsch noch mal in die Rolle schlüpfen.