«Daria»-Spin-off «Jodie» ist jetzt ein Animationsfilm

US-Fernsehen

Das Projekt knüpft an die ehemalige MTV-Serie an, die zwischen 1997 und 2002 ausgestrahlt wurde.

Das neue MTV-Projekt geht auf die Figur Daria Morgendorffer zurück, die man in der Serie «Beavis and Butt-Head» im Jahr 1993 einführte. Nach einer eigenen Serie, die zwischen 1997 und 2002 bei MTV ausgestrahlt wurde, kommt nun der Spin-off-Film. Das Projekt wurde im Jahr 2018 gestartet, damals wollte man noch eine gesamte Serie umsetzen.Es wurde bereits angekündigt, dass Tracee Ellis Ross die Titelrolle von Jodie, Darias Freundin aus der High School, übernehmen wird. In dem Film wird sie ihren College-Abschluss machen und als Praktikantin bei der renommierten Tech-Firma Firstfinity arbeiten. Das Projekt stammt aus den MTV Entertainment Studios. Auf welcher Plattform/Netzwerk innerhalb des Paramount-Ökosystems der Film anlaufen wird, steht noch nicht fest.Zur Besetzung gehören jetzt: Pamela Adlon («Better Things», «King of the Hill»), Cole Escola («Ziwe», «Tuca & Bertie»), Jojo T. Gibbs («Twenties», «Good Trouble»), William Jackson Harper («The Good Place», «Love Life»), Zosia Mamet («The Flight Attendant», «Girls»), Alex Moffat («SNL», «Ralph Breaks the Internet»), Dermot Mulroney («Hanna», «Shameless»), Arden Myrin («Unersättlich», «Shameless»), Kal Penn («House», «Designated Survivor»), Kofi Siriboe («Queen Sugar», «Awkward»), Dulcé Sloan («The Great North», «The Daily Show») und Heléne Yorke («The Other Two», «Masters of Sex»).