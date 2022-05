«Joko & Klaas gegen ProSieben» geht mit Staffelbestwert zu Ende

Quotennews

Das Tief der vergangenen Woche war schnell wieder vergessen, als die Show einen neuen Rekord in diesem Jahr aufstellte.



Ein letztes Mal hatten Joko und Klaas gestern die Möglichkeit, 15 Minuten Sendezeit zur freien Verfügung zu gewinnen. Die jetzige Staffel vonging mit der fünften Ausgabe nämlich bereits ins Staffelfinale. Bei den verschiedenen Aufgaben waren Geschicklichkeit, Mut, Ausdauer und Cleverness gefragt. ProSieben ließ Annemarie und Wayne Carpendale, Sven Hannawald, René Adler und die Band Scooter für sich antreten. Tatsächlich entschied der Sender den Sieg für sich, so dass Joko und Klaas nun eine Woche den Instagram-Account von ProSieben übernehmen müssen, um mehr Follower anzulocken.In der vergangenen Woche war das Format mit 1,26 Millionen Fernsehenden und hohen 5,2 Prozent Marktanteil deutlich zurückgefallen. Auch die 0,88 Millionen Umworbenen markierten mit 14,7 Prozent das bisher schwächste Ergebnis dieser Staffel. Nach diesem Tiefpunkt wendete sich das Blatt jedoch mit der gestrigen Ausgabe. Das Publikum bestand nun aus 1,54 Millionen Menschen, wodurch die Quote einen Sprung auf starke 6,7 Prozent machte. Auch in der Zielgruppe sorgten die 1,07 Millionen Jüngeren mit herausragenden 19,3 Prozent für den Staffelrekord.Im Anschluss waren beidie Toten Hosen zu Gast. Auch dieses Format hatte vergangene Woche unter einem deutlichen Rückgang des Interesses gewonnen, aber steigerte sich nun mit 0,52 Millionen Neugierigen deutlich. Der Marktanteil kletterte von mäßigen 3,0 auf 4,3 Prozent. Die 0,37 Millionen Werberelevanten sicherten sich eine hohe Sehbeteiligung von 12,4 Prozent.