«Gala» verdrängt «Exclusiv Weekend» am Samstag

TV-News

Die bekannte Programmmarke «Exclusiv Weekend» kehrt auf einen altbekannten Sendetag zurück, jedoch zu einer neuen Uhrzeit.

Jahrelang führte Frauke Ludowig und Co. immer sonntags durch die Wochenendausgabe des VIP-Magazins, bis RTL seine Magazinstrecke im vergangenen September auf den Samstag legte. Dies wird sich nun aber wieder ändern. Denn der Kölner Sender hat den Starttermin der bereits angekündigten Lifestyle-Sendungangekündigt, das aus der Fusion mit Gruner + Jahr hervorgegangen ist. Das von Annika Lau moderierte Format wird ab dem 11. Juni immer samstags um 17:45 Uhr den Platz von «Exclusiv Weekend» einnehmen.Darin begrüßt Lau in jeder Sendung einen prominenten Gast zum Gespräch und wirft einen persönlichen Blick in das Leben der Royals und Prominenten. Darüber hinaus gibt es die neuesten Fashiontrends und Beautytipps zum Anfassen und Nachmachen, wie der Sender in einer Mitteilung verspricht.Wie erwähnt wechselt «Exclusiv Weekend» zurück auf den Sonntag, jedoch gibt es die Sendung nicht wie einst um 17:45 Uhr zu sehen, sondern dann ab 19:05 Uhr direkt vor der Primetime. Damit dauert die Sendung dann gleich 70 Minuten statt wie aktuell eine Stunde. „Ab Mitte Juni kommen bei RTL die Fans von unterhaltsamen Informationen aus der Welt der Promis und Royals samstags und sonntags voll auf ihre Kosten. Mit «Gala» verlängern wir eine der beliebtesten Marken im People- und Lifestyle-Bereich ins TV. Gleichzeitig startet unser so erfolgreiches Star-Magazin «Exclusiv Weekend» auf diesem wichtigen und prominenten Sendeplatz in der Access-Primetime voll durch“, kommentiert Martin Gradl, Chefredakteur Leben & Leute bei RTL, die Programmänderung.