Chuck Lorre soll CBS neue Serien bringen

US-Fernsehen

Obwohl zuletzt zwei Serien von Lorre abgesetzt wurden, möchte der Sender den Produzenten nicht verlieren.

Chuck Lorre, der Mastermind hinter Serien wie «The Big Bang Theory», «Two and a half Men» und zahlreichen weiteren Formaten, soll weiterhin über Warner Bros. Television dem Sender CBS neue Projekte vorstellen. Sowohl Lorre als auch Warner Bros. Television waren überrascht, dass «B Positive» und «United States of AI» abgesetzt wurden.Kelly Kahl, der Chef von CBS Entertainment, verriet nach der Nachricht, dass er "darüber spricht, mit einigen neuen Serien zu uns zurückzukommen". Kahl äußerte sich nicht zu neuen Projekten, aber es wird interessant sein zu sehen, was der Produzent von Warner Bros. für den nächsten Entwicklungszyklus in Betracht zieht.Kahl fügte hinzu, dass Lorre ein "absoluter Profi" sei. Er sagte: "Ich werde nicht so tun, als ob er glücklich wäre. Er war enttäuscht über die Nachricht, aber er ist der talentierteste Comedy-Produzent, mit dem ich je gearbeitet habe." Die zwei Serien «Bob Hearts Abishola» und «Young Sheldon» kommen ebenfalls aus der Feder von Lorre.