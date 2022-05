RTL startet «Die Bachelorette» Mitte Juni

TV-News

Die neue Protagonistin, Sharon Battiste, dürfte so manchem RTLZWEI-Zuschauer aus «Köln 50667» bekannt sein.

Die neue Bachelorette steht fest. Die Wahl der Produktionsfirma Warner Bros. ITVP fiel auf die ehemalige «Köln 50667»-Darstellerin Sharon Battiste, die RTL als Frau, bei der Muskelkraft – und zwar Lachmuskelkraft – gefragt ist, beschreibt. Außerdem besteche sie mit „ihrer extrovertierten, offenen Art“. „Ich glaube, das wird das Verrückteste, was ich jemals gemacht habe“, sagtim Vorfeld der neuen Staffel, die in Thailand produziert wurde.Auch einen Sendetermin für das Datingformat gab der Kölner Sender bekannt. Die 30-Jährige mit jamaikanischen und deutschen Wurzeln wird ab dem 15. Juni immer mittwochs um 20:15 Uhr ihre Rosen an die interessierten Singles verteilen. Dabei kommt es ihr bei der Suche nach dem richtigen Partner auf Humor, „das gewisse Etwas“, schöne Zähne und gute Fähigkeiten beim Küssen an. Außerdem sollte einer der 20 Singles auch ein charmanter Teamplayer sein. Wer bis zum 15. Juni nicht auf die lineare Ausstrahlung warten will, kann sich die Folgen jeweils eine Woche vorab auch beim Streamingdienst RTL+ anschauen, allerdings nur mit der Premiumvariante.Damit zieht RTL die Ausstrahlung deutlich nach vorne. Im vergangenen Jahr startete die achte Staffel erst Mitte Juli, also einen Monat später. Die Quoten waren damals aber ein Desaster: Diese verringerten sich in der Zielgruppe auf 9,9 Prozent. Vor drei Jahren standen noch 15,3 Prozent auf dem Papier, vor zwei Jahren lag der Wert bei 12,5 Prozent. Auch die Reichweite sank von 1,12 auf 0,60 Millionen junge Fernsehzuschauer, was aber auch damit zusammenhängt, dass «Die Bachelorette» 2020 in den späten Herbstmonaten ausgestrahlt wurden, die naturgemäß mehr Menschen vor den Fernseher locken. In diesem Jahr fällt eine spätere Programmierung aber flach, da die Winter-Weltmeisterschaft in Katar den Programmplan der Sender auf Halt legt.